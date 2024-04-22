Дожди и похолодание идут в Казахстан

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 23-25 апреля, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на большую часть республики будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются дожди с грозами.

25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Лишь в начале недели, под влиянием отрога антициклона, в северных и восточных областях страны все еще сохранится погода без осадков.

По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке град, шквал.

На северо-западе, севере и востоке страны, с вторжением арктических воздушных масс, ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью до 1-8 мороза, днем до 3-13 тепла, в центре ночью до 0-5 мороза, днем до 5-15 тепла.