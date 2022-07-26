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Драма на охоте
Андрей Кратенко

Жительница села Бауманское Северо-Казахстанской области во время сбора ягоды в поле получила огнестрельное ранение и впоследствии скончалась от потери крови.

Местные жители считают, что к гибели односельчанки причас­тен участковый полицейский, уже уволенный из органов внутренних дел.

В связи с этим пресс-служба прокуратуры области сообщила: «11 июля в больницу Жамбылского района с огнестрельным пулевым ранением в области груди доставлена 51-летняя жительница села Баумана, позже она скончалась. По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний односельчанин, действия которого квалифицированы как причинение смерти по неосторожности…

Кроме того, по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 370 части 4 УК (бездействие по службе) задержан и водворен в изолятор временного содержания бывший участковый инспектор отделения местной полицейской службы села Озерное Жамбылского района.

Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником полиции, находясь рядом с лицом, совершившим преступление (причинение смерти по неосторожности), не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей, что повлекло наступление тяжких последствий…

В отношении участкового инс­пектора полиции проведено служебное расследование, решением дисциплинарной комиссии ДП СКО он уволен из органов внутренних дел за нарушение служебной деятельности и норм Этического кодекса государственных служащих. Расследование уголовного дела передано в следственное управление департамента полиции СКО».

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