​Драйвер для туристического бизнеса

Призвав участников совещания активнее привлекать представителей турбизнеса в организацию ЭКСПО-2017, Б. Сагинтаев отметил, что это большая работа и для туроператоров, и для местных и центральных исполнительных органов.

– Мы будем постоянно проводить селекторные совещания, будем усиливаться в этой части, – сказал он. И попросил коллег из областей активно участвовать в диалоге, а представителей турбизнеса сообщать о том, что делается и не делается в регионе.

– Мы должны знать, какие вопросы должны решать для того, чтобы развивать туризм в Казахстане, – подчеркнул Б. Сагинтаев.

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов в свою очередь подчеркнул, что особая роль в формировании партнеров и спонсоров выставки ЭКСПО в лице отечественного бизнеса отводится НПП «Атамекен». Мировой опыт проведения всех предыдущих выставок указывает на то, что бизнес-сообщество стран-организаторов принимало самое активное участие в подготовке и проведении ЭКСПО.

– В связи с этим крайне важно, чтобы акиматы совместно с НПП «Атамекен» провели соответствующую работу по вовлечению в партнерство и спонсорство отечественных бизнес-структур, – сказал А. Есимов.

По его словам, это предполагает не только финансовые вливания, но также и предоставление услуг и товаров, что в свою очередь будет способствовать их продвижению на глобальный рынок, популяризации брендов, налаживанию коммерческих связей.

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» сетовал на некоторых чиновников, которые в своих высказываниях пытаются переключить внимание со своих проблем на организаторов выставки. Буквально на прошлой неделе СМИ растиражировали слова руководителя управления автомобильных дорог города Астаны в своей интерпретации, что дороги на некоторых улицах не будут строиться из-за ЭКСПО. Ранее в своем интервью аким поселка Косшы заявил, что все деньги, выделенные на дороги, уходят на ЭКСПО. В Южно-Казахстанской области план по застройке частного сектора многоэтажными домами якобы не осуществляется из-за ЭКСПО...

Как следствие, с возмущением отметил А. Есимов, создается искаженное представление о ходе подготовки выставки и о самом ЭКСПО. И некоторые люди, как ни печально, верят в столь нелепую информацию.

– ...Мы, как известно, сократили стоимость проекта за последние месяцы более чем на 130 миллиардов тенге, – подчеркнул глава АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». – Поэтому я поручил нашему департаменту по связям с общественностью организовать специальную «горячую линию», по которой казахстанцы смогут сообщать информацию о фактах поборов под прикрытием ЭКСПО, – заключил А. Есимов.

Назвав ЭКСПО реальным антикризисным проектом, глава нацкомпании сообщил о том, что на строительстве занято более 11 тыс. человек, еще 30 тыс. заняты на отечественных предприятиях, поставляющих товары и услуги на ЭКСПО. К строительству объектов привлечено 262 отечественных товаропроизводителя, заключено договоров на общую сумму более 36,8 млрд тенге. Кроме того, реализуются инвестиционные проекты на общую сумму 244 млрд тенге. Только за счет инвестиционных проектов было создано дополнительно 5 300 рабочих мест. То есть всего на ЭКСПО, прямо или косвенно, задействовано более 46 тыс. людей. Тем самым ЭКСПО помогает сохранять старые и создавать новые рабочие места.