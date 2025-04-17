– Для меня большая честь – выступить на II Цент­рально-Азиатском медиафоруме, посвященном очень актуальной теме.

Это мероприятие предоставляет прекрасную возможность для диалога профессионалов медиасферы, политиков и общественных деятелей, осознающих огромную силу и ответственность, которые лежат на средствах массовой информации в условиях стремительных изменений.

В нашем взаимосвязанном мире, подверженном геополитическим изменениям, медиаландшафт постоянно изменяется. Сегодня мы сталкиваемся с серьезными глобальными вызовами, когда технологии, геополитика, экологические проблемы и социальные изменения формируют новый мировой порядок. В таких условиях информация влияет на общественное мнение, направляет политические дискуссии и способствует урегулированию конфликтов.

Сейчас роль медиа как никогда важна – СМИ выступают не только как зеркало событий, но и как важный драйвер стратегического развития. СМИ – это жизненно важный инструмент формирования будущего, поскольку они информируют, обучают и, по сути, дают гражданам возможность активно участвовать в жизни общества. В эпоху глобализации мы должны объединить усилия для борьбы с глобальными вызовами и консолидации медиапространства с целью формирования благоприятной среды для развития.

Общие культурные и исторические корни наших стран, а также теплые отношения между главами наших государств способствуют укреплению сотрудничества, в том числе в сфере медиа и коммуникаций. Также нас объединяет общее стремление к устойчивости, прогрессу и стабильности – ценности, которые средства массовой информации способны продвигать благодаря своей функции информировать, объединять и вдохновлять.