Дресс-код раздора или перегибы на местах?

Колонка обозревателей
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Дина Боранбаева

Бриджи, шорты и майки неожиданно стали темой пос­ледних дней. Причем контекст обсуждения был далек от модного, но приговоры вынесли многим.

А все дело в том, что в Коксуском районе местная жительница в прес­ловутых бриджах не смогла зайти в здание маслихата. Женщину в прилегающих к телу укороченных штанах, прикрываю­щих колени, не пропустила охрана, сославшись на распоряжение руководства. На входе, на листке формата А4, висело объявление о том, что в здание акимата вход в шортах и майках запрещен.

И хотя в итоге к самой посетительнице вышли специалисты отдела земельных отношений, к коим она и пыталась пройти, случай этот, обнародованный региональным блогером, в итоге стал достоянием общественнос­ти и вызвал большой резонанс в соцсетях.

Мнения у комментаторов разделились. Одни обвинили сотрудников акимата в ущемлении прав и создании искусственных барьеров для простых граждан, жалуясь заодно на общую некомпетент­ность госслужащих. Другие же выступили за введение какого-никакого дресс-кода в официальных учреждениях, призывая граждан уважать чувства других при выборе того или иного наряда. Но все же большинство сошлось во мнении, что на посетительнице одежда была вполне закрытая и не вызывающая и отказ запус­тить ее в здание был типичным перегибом.

В силу профессии тема акимата и внешнего вида известна мне давно. Помнятся времена, когда в большое и стильное здание акимата Алматинской области (ремонт которого после январских событий обещают вот-вот завершить) не пускали не то что в шортах, даже в джинсах! И нас, творческих работников, и обычных посетителей всячески пытались «одеть» в классические наряды, пуская в ход уговоры и запреты.

Летом разгорались споры о шлепках, осенью – о кроссовках... Шума тогда было много. Кто-то боролся, отстаивая свое право на свободный выбор одежды и указывая на то, что дресс-код учреждения распространяется на самих госслужащих. Были и те, кто считал такие замечания весьма резонными, глядя на работников акимата в солидных кос­тюмах и рубашках и на красивых сотрудниц в строгих платьях или классических брюках. Мол, можно и нам нарядиться в акимат, что плохого в деловом стиле?

Вопрос о внешнем виде резко пропал с повестки дня во времена пандемии – тогда всех стало интересовать лишь наличие маски, прививки и «зеленого» статуса в приложении Ashyq. Хоть джинсы, хоть кроссовки, хоть одежда в спортивном стиле – только будь здоров и не кашляй, как говорится.

Сейчас, к счастью, вновь нас­тупило время, когда мы можем спорить по таким вот случаям. Хотя, как по мне, конфликт мог быть исчерпан на месте: разумно было бы пускать всех, невзирая на внешний вид, но регулярно обращаться к жителям с призывом соблюдать культуру посещения общественных, пусть и районного масштаба, мест. Ведь запреты, как в очередной раз показала практика, рождают только сопротивление.

Администрацию госоргана тоже можно понять: по словам представителей акимата, такое требование они были вынуждены внедрить, чтобы сохранить «лицо» официального учреждения, куда с наступлением жары ходили не то что в майках, а уже буквально топлес. К слову, аким Коксуского района – один из самых открытых и доступных руководителей по всей области. Возможно, поэтому от местного акимата и не ожидали такой строгости в отношении одежды посетителей.

Внешний вид – это вопрос внут­ренней культуры, которую, безус­ловно, повышать стоит всегда. Комфорт, свободу выражения и моду, конечно, никто не отменял. Но окружающие тоже имеют право видеть вокруг себя опрятных и уместно одетых людей. Да грянет спор!

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#акимат #администрация #споры #внешний вид #дресс-код

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