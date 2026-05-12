Древний след степной цивилизации: в Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вместе с директором Института археологии имени А.Х. Маргулана Аканом Онгарулы и археологом Андреем Астафьевым посетил городище Каракабак в Тупкараганском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона

В рамках рабочей поездки глава региона ознакомился с уникальными историческими артефактами, обнаруженными в ходе археологических исследований на территории Каракабака и хранящимися в фондах Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени А. Кекилбайулы. Затем делегация посетила сам археологический объект, где были представлены результаты научно-исследовательских работ и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

По оценке учёных, Каракабак является одним из значимых древних торгово-ремесленных центров I–VI веков нашей эры. Археологические исследования подтверждают, что около двух тысяч лет назад через территорию современного Мангистау проходили крупные международные торговые маршруты. Городище играло стратегическую роль как морской и сухопутный узел северной ветви Великого шёлкового пути, обеспечивая торговые, экономические и культурные связи между государствами Прикаспийского региона.

На территории Каракабака обнаружены монеты, печати, керамические изделия и другие уникальные артефакты, свидетельствующие о тесных связях с Византией, Персией, Индией, Римом и Китаем. Кроме того, археологи выявили следы древнего порта, ремесленных мастерских и активной морской торговли, что подтверждает высокий уровень развития городской культуры и экономики региона в древний период.

Нурдаулет Килыбай подчеркнул исключительную историческую значимость Каракабака, отметив, что новые открытия позволяют по-новому взглянуть на роль Мангистау в истории мировой цивилизации.

«Каракабак - это убедительное доказательство того, что Мангистау в древности был одним из важных центров цивилизации, международной торговли и культурного обмена. Здесь существовал развитый городской центр с ремесленным производством, морской торговлей и широкой сетью экономических связей. Эти открытия меняют привычное представление о прошлом наших предков. Они свидетельствуют о том, что население Великой степи занималось не только кочевым скотоводством, но и создавало развитые города, участвовало в международной торговле и было частью глобальных процессов своего времени. Это историческое наследие имеет огромное значение не только для Мангистау, но и для всей истории Центральной Азии», - отметил Нурдаулет Килыбай.

В ходе встречи специалисты также представили предложения по развитию археологического туризма в регионе. В рамках проекта на территории Каракабака планируется создание научно-археологической базы, музея под открытым небом, современной туристической инфраструктуры и специализированных экскурсионных маршрутов.

Ожидается, что реализация данных инициатив позволит широко популяризировать богатое историко-культурное наследие Мангистау, повысить туристическую привлекательность региона и придать новый импульс развитию научного и культурного туризма.

По итогам поездки акимат Мангистауской области и Институт археологии имени А.Х. Маргулана договорились продолжить совместную работу по развитию археологических исследований, сохранению и популяризации объектов историко-культурного наследия региона.