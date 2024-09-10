Дружба начинается с музыки

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Илья Пащенко

Студенческий симфонический оркестр Казахской национальной консерватории выступил на II Фестивале юношеских оркестров мира в Москве

фото пресс-службы Русского концертного агентства

Фестиваль, состоявшийся в московском парке Зарядье, объединил музыкальные коллективы России, Казахстана, Китая и Сербии, а также артистов сводных юношеских симфони­ческих ор­кестров стран БРИКС и СНГ.

По замыслу художественного руководителя проекта народного артиста СССР Юрия Башмета, фестиваль должен был продемонстрировать консолидирующую силу искусства и его тесную связь с современными технологиями, которую символизировали использованные в оформлении сцены элементы спирали ДНК и скульптурное изображение человеческой кисти как образа стремления к прекрасному. «Дружба начинается с музыки», – емко и лаконично сформулировал маэстро основную идею своего детища.

Выступления Студенческого симфонического оркестра ­Казахской национальной консерватории им. Курмангазы давно полюбились московской публике. Высокий уровень профессиональной подготовки и исполнительского мастерства артистов не раз подчеркивали ведущие российские музыковеды.

Так, например, ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов однажды заметил, что каждый новый концерт студенческого оркестра является для слушателей «поразительным откровением», открывающим многогранность таланта молодых музыкантов.

Программу для выступления на фестивале руководители оркестра составили так, чтобы подчеркнуть фольклорные традиции казахской музыки.

«Наш оркестр под руководством Дастана Ибрагимова и Нарына Кажгали представил разнообразную программу, в которой особое внимание уделил национальному репертуару. Это выделило выступ­ление коллектива на фоне других участников и привлекло особое внимание российских СМИ, оценивших вклад казахстанцев в музыкальную палитру фестиваля. Мероприятие стало важной платформой для молодых музыкантов, укрепило международные связи и продемонстрировало высокий уровень исполнительского мастерства. Мы гордимся достижениями оркестра и надеемся на дальнейшие успехи в будущем», – отметили в пресс-службе Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Кроме того, восемь студентов консерватории вошли в состав Сводного юношеского симфонического оркестра стран СНГ, собранного Юрием Башметом специально для фестиваля. Под руководством маэст­ро оркестр исполнил знаменитые произведения Моцарта – увертюру к опере «Свадьба Фигаро», основанной на одноименной пьесе выдающегося французского драматурга Бомарше, и Симфонию № 40, которую великий композитор завершил незадолго до своей смерти.

– Это важно – объединять талант­ливую молодежь мира через искусство и классическую музыку. В этом, я уверен, наше общее будущее, – отметил Юрий Башмет, представляя слушателям состав оркестра.

Перед гостями фестиваля также выступили Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртской Рес­публики, Белградский юношеский оркестр, Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области, Китайский филармонический юношеский оркестр и Молодежный камерный оркестр Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Финалом масштабного мероприя­тия стало выступление Сводного юношеского симфонического оркест­ра стран БРИКС, объединившего музыкантов из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Московский блогер, автор проекта «МосКультура» Михаил Брацило так передал атмосферу, царившую в Зарядье в последний день фестиваля: «Если на предыдущих концертах были супераншлаги, то на этом я даже не знаю как назвать. Переаншлаг. Супер-пупер аншлаг. Люди не только сидели на траве, но и стояли в проходах, заполняли места за заграждениями, лишь бы прикоснуться к великой музыке».

Сводный оркестр исполнил «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь», увертюру к опере Россини «Сорока-воровка», «Танец рыцарей» из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта», «Болеро» Равеля и арии из опер Чайковского.

Симпатия публики – лучшая ­награда для любого исполнителя. Как сообщают организаторы, выступ­ления сводных оркестров под руководством Юрия Башмета собрали более 12 тыс. слушателей. Возрас­тающий интерес к класси­ческой и народной музыке, которая, по словам маэстро, будет жить вечно, как человеческая любовь, позволяет с уверенностью смотреть на будущее фестиваля, который обе­щает стать ежегодным.

#студенты #фестиваль #оркестр #симфонический оркестр

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