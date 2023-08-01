ДТП в Турции: о состоянии казахстанцев рассказали в МИД РК

6 соотечественников выписаны и сегодня вечером возвращаются в Казахстан.

Фото: Kazpravda.kz

О состоянии граждан Казахстана, пострадавших в результате ДТП в Турции рассказали в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент Кazpravda.kz.

По данным ведомства, в настоящее время из 11 граждан Казахстана, проходивших лечение в больницах после ДТП в Алании, 6 соотечественников выписаны и сегодня вечером возвращаются в Казахстан.

"5 казахстанцев продолжают оставаться под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Все расходы на лечение оплачиваются в рамках страховых полюсов. Казахстанские дипломаты также оказывают необходимую помощь родным погибшего гражданина РК. Ожидается, что после оформления необходимых документов тело нашего соотечественника в ближайшее время будет доставлено в Казахстан", – проинформировали в МИД РК.

Напомним, 30 июля утром на турецком курорте Аланья микроавтобус, перевозивший 12 граждан Казахстана, попал в ДТП. По предварительным данным турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана проинформировали о состоянии казахстанских туристов. Позже стало известно о том, что один из казахстанцев, пострадавших в результате ДТП в Турции скончался.