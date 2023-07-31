О состоянии казахстанцев после ДТП в Турции рассказали в МИД РК

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В Министерстве иностранных дел Казахстана проинформировали о состоянии казахстанских туристов, которые попали в ДТП в Турции, передает корреспондент Кazpravda.kz.

30 июля утром на турецком курорте Аланье микроавтобус, перевозивший 12 граждан Казахстана, попал в ДТП. По предварительным данным турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик.

В результате аварии есть пострадавшие, которых экстренно доставили в близлежащие больницы.

Как сообщили в МИД, для выяснения всех обстоятельств и состояния здоровья наших граждан консул РК незамедлительно выехал в Аланью, где в медицинских учреждениях встретился с пострадавшими соотечественниками.

"Из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех имеется медицинская страховка. Казахстанские дипломаты в Анталье находятся на постоянном контакте с нашими гражданами и ведут соответствующую работу", – подытожили в пресс-службе ведомства.