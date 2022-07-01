Свежий выпуск
Душа казахского народа
Максут Иржанов

В Национальном музее РК в преддверии Дня домбры открылась выставка «Сырлы аспаптардың сиқырлы үнi».

Как известно, в первое воскре­сенье июля в Казахстане отмечается День домбры, которая является воплощением духа казахского народа. На ней можно играть и верхом на коне, и в юрте, и в широкой степи. Домбру почитали наши предки. С этим инструментом казахи не расставались ни перед битвой, ни после нее, ни во время кочевок. И конечно, домбра была с нами во время всех праздников.

Поэт Кадыр Мырза Али когда-то написал золотые слова, ставшие крылатыми: «Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра!» («Настоящий казах – не сам казах, а настоящий казах – домбра!»). Философская суть этого высказывания пронзает сердце каждого, кто слышит звуки домбры в руках мастера.

Выставка организована Нацио­нальным музеем РК совместно с Центральным государственным музеем в городе Алматы при поддержке Министерства культуры и спорта. В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов, председатель центрального совета РОО «Организация ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов, известные общественные деятели и представители сферы культуры, которые поздравили собравшихся с наступающим праздником – Днем домбры.

Музыка во все времена занимала значительное место в жизни казахского народа. Многовековые музыкальные традиции казахов – неотъемлемая часть самобытного народного творчества, они передавались из поколения в поколение. Основу национальной музыкальной культуры составляют как песенные, импровизационно-эпические, так и инструментальные произведения.

Вниманию посетителей выставки представлены домбра и кобыз известного певца-композитора, поэта Жаяу Мусы, переданные в фонды музея в 1955 году сыном Салыком, богато инкрустированная домбра Дильды Алшынбайкызы – супруги великого Абая, ее передал на хранение в 1978 году правнук Абая С. А. Искаков. Также в экспозиции – именная домбра выдающейся оперной певицы Куляш Байсеитовой, инструменты таких известных деятелей науки и культуры Казахстана, как Амре Кашаубаев, Манарбек Ержанов, Елубай Умирзаков, Каныш Сатпаев, Касым Аманжолов, Жубан Молдагалиев, Кемел Акишев, Узбекали Жанибеков...

Представлены на выставке и кобыз, шертер, шанкобыз, жетыген, асатаяк и другие инструменты, которые можно разделить на следующие пять групп: струнные, щипковые, духовые, ударные, язычковые.

Сегодня домбру можно услышать на айтысах, во время праздников и концертов, сольных выс­туплений домбристов-виртуозов. Домбра известна во всем мире и часто звучит на больших концерт­ных площадках стран ближнего и дальнего зарубежья.

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