Душевно и поучительно

Книги снова набирают популярность, ведь чтение развивает мышление, формирует хороший вкус и обогащает словарный запас. Эта тенденция радует карагандинскую писательницу Наталию Инжевскую. Недавно она выпустила две новые книги, которые придутся по душе читателям, обожающим следить за тем, как распутываются клубки человеческих судеб и открываются тайны прошлого.

Но для начала расскажем об их авторе. Наталия Инжевская – достаточно известный в карагандинском регионе прозаик и поэт. Она член Союза журналистов и Союза театральных деятелей Казахстана. За перо Наталия Ивановна взялась еще в школьные годы: писала небольшие рассказы и стихотворения. Повзрослев, наша героиня сберегла тягу к творчеству. Тридцать лет своей жизни она посвятила школе, но педагогическая работа и любовь к детям лишь помогли развить писательский талант.

– В то время у меня не было возможности издавать свои произведения. Времена были тяжелые, – признается писательница Наталия Инжевская. – Потом, когда мои работы стали появляться в Интернете, я заметила, что нарушаются мои авторские права. И поэтому решила издаваться. Обращалась в казахстанские издательства, но безуспешно: они требовали баснословные суммы. Однажды мне за небольшой тираж книги выставили счет в 3 миллиона 700 тысяч тенге. Приш­лось отказаться. Откуда у меня, у пенсионерки, такие деньги?

Но надежду наша героиня не теряла. Она стала обращаться в российские издательства, и одно из них ее поддержало. Это был «Союз писателей» в городе Новокузнецке. Издательство выпустило две книги Наталии Инжевской. Одна из них называется «И век в наследство. Сахалинская сага».

События в этой повести разворачиваются на протяжении семи десятилетий – с 1945 по 2016 год. Главная сюжетная линия – это история любви простой девушки Нины и военного летчика Виталия. Они знакомятся, переписываются, а потом главная героиня соглашается выйти замуж за возлюбленного и летит к нему на Сахалин. Их счастье близко, но надеждам не суждено было стать реальностью. Нина выходит замуж за другого, а Виталий долгие годы ищет свою избранницу. Герои книги карагандинского автора проходят тернистый путь, встречают разных людей и открывают семейные тайны.

– Моя «Сахалинская сага» небольшая, в ней чуть более 150 страниц. Книга написана на основе реальных событий, – отмечает автор. – Настоящих фамилий я не называю. Этого нельзя было сделать. Герои моей повести открывают семейные тайны и собирают правду по крупицам – в разных городах и деревнях России, Казахстана, Германии. На их примере читатель учиться быть честнее и смелее. Это важно, ведь речь идет о собственном счастье и счастье близких людей.

Книга доступна для казахстанских и зарубежных читателей. Ее можно купить через популярные маркетплейсы и интернет-магазины. Читатели уже успели оценить мастерство автора и даже поделились своим мнением. Одно из них Наталия Инжевская опуб­ликовала на своих страницах в соцсетях.

«Книга потрясла меня. Много раз во время чтения слезы застилали глаза, – пишет в своем отзыве читательница Марина Воробьева. – Сахалин. Первая встреча. Как романтично описывает ее автор: «Отсюда видно слияние моря и неба: вода уходит ввысь, а облака плывут внизу, превращаясь в корабли. Это самое таинственное место на Сахалине». Кажется, в историях героев больше горя, чем радости. Но они живут, движутся вперед. И конец истории все-таки счастливый».

Вторая книга Наталии Инжевской называется «И век в наследство. Договориться с судьбой». Она гораздо объемнее предыдущего издания и представляет собой сборник рассказов о судьбах тех, кто учился в карагандинской средней школе № 92. Ее окончила и наша героиня. А потом пришла в эту школу работать. Многих своих героев Наталия Ивановна знала лично, отчего ей одновременно легко и сложно было работать над своим произведением.

– Моя книга – это ни в коем случае не нос­тальгия, – настаивает писательница. – Это большая панорама жизни простых людей нашего поколения. Я затрагиваю около 900 судеб – где-то трагичных, где-то счастливых. Книга во многом биографична, но без художественного вымысла, конечно, не обошлось. Иначе читателям было бы скучно. Рассказывая реальные истории, я делаю акцент на том, что мы в любой ситуации должны сохранять человечность и жить по совести.

Наша героиня написала более 30 книг. В их числе – пятитомник о культуре Караганды из серии «Мой город», «Французские расска­зы» и сборники стихов «А осень нынче вредина», «Чужая весна», «О тебе. О любви. О судьбе». Все это книги для взрослой аудитории. Но есть у Наталии Ивановны и произведения для детей. Она часто устраивает творческие встречи со своими маленькими поклонниками в школах и библиотеках. Писательница выпустила более десятка книг на казахском и русском языках в трех сериях: «Волшебные сказки Сарыарки», «Придумки от Алинки» и «Опас­но – безопасно». Их читают в Казахстане, России, Кыргызстане, Франции и Германии. Сказки изданы на качественной мелованной бумаге с красочными иллюстрациями, автором которых является талантливая художница Роксана Петрова.

– Серию «Опасно – безопасно» я создала совместно с уполномоченным по правам ребенка по Карагандинской области Ириной Киселевой, – рассказывает Наталия Инжевская. – Ее главные герои – это заячья семья, состоящая из папы Боси, мамы Моси, их сыночка Буси, дочки Муси. В книгах описываются их приключения, и при этом маленькому читателю простыми словами рассказывается о том, что опасно, а что – нет. В форме сказки эта информация лучше запоминается.

Книжки из серии «Придумки от Алинки» тоже можно назвать поучительными, хотя прямых наставлений там нет. В них главная героиня – озорная и любознательная девочка Алина рассказывает о людях, о животных, об окружаю­щем мире, делится впечатления­ми и порой предостерегает от опрометчивых поступков. А в конце повествования она задает своим читателям вопросы, ссылаясь на то, что, возможно, чего-то не поняла. Ответить на них дети могут вместе со своими родителями, ведь книжки рассчитаны на совместное чтение.

– Взрослые жалуются, что современные дети увлечены гаджетами, а книги не читают. Так было раньше. А лет семь назад ситуация стала меняться коренным образом, – рассуждает карагандинская писательница. – У нас в Казахстане издается большое количество красочной литературы для детей, особенно энциклопедий. Я часто бываю в библиотеках и вижу, что их фонды ежегодно пополняются. Замечаю, что постоянно растет количество маленьких читателей. Они приходят в библиотеки вмес­те с родителями. Я часто вижу, как дети держат в руках книгу и гладят ее страницы, особенно те, где есть картинки. Поэтому не верю тем, кто говорит, что дети не читают. Читают! А если ваш ребенок еще не взял в руки книгу, покажите ему личный пример.