Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области

Психически неуравновешенный мужчина заколол собутыльника в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

8 сентября в одном из частных домов в селе Кабанбай Алакольского района обнаружили труп 55-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. На теле потерпевшего насчитали множество ножевых колото-резаных ранений.

В совершении убийства правоохранители заподозрили страдающего психическим расстройством 59-летнего хозяина дома, который скрылся с места происшествия.

Поднятые по тревоге полицейские обследовали населенный пункт и окраину. В итоге подозреваемого удалось разыскать далеко от поселка в открытой степи, задержать и доставить в районную полицию.

«Подозреваемый помещен под стражу. По факту назначен ряд экспертиз. Расследование проводится по уголовной статье «Убийство». Орудием преступления оказался кухонный нож, обнаруженный на месте убийства и приобщенный к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас по нескольким адресам уже направлены соответствующие запросы», – сообщил заместитель начальника полиции Алакольского района Арнур Исаев.

По утверждению родных задержанного, 59-летний мужчина ранее содержался в психиатрической клинике в соседней области и был выписан в октябре прошлого года.