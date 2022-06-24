Свежий выпуск Души порывы 24 июня 2022 г. 0:00 Михаил Тё В Таразе вышел сборник стихотворений «Omnia mea» («Все мое») местной поэтессы Ольги Олжасовой. Ольга Олжасова (Мысина-Губашева) родилась в 1949 году в городе Кунгуре Пермской области. Еще в подростковом возрасте вместе с родителями переехала в Джамбул (ныне Тараз), куда по работе был направлен ее отец Виктор Мысин, инженер обувной промышленности. Именно здесь, будучи школьницей, студенткой, а затем и экономистом областного кожевенного объединения, она занялась творчеством. Многие любители поэзии оценили его по достоинству. Ей предложили обнародовать свои стихотворения. В результате ее произведения неоднократно публиковались в местных периодических изданиях и альманахе жамбылских писателей и поэтов «Оазис». – Для меня издание первой книги стало большим сюрпризом, который приготовили мои дети. Прежде стихи печатались лишь в подборках с другими авторами, и, конечно, очень приятно, что хотя бы небольшая книжка моих стихов останется на память «городу и миру», – сказала Ольга Олжасова. В сборник вошли около 50 стихотворений, написанных автором в разные годы. Все они очень разные как по структуре, так и по тематике. Одни произведения посвящены друзьям и семье, другие – родной земле. Последние представлены в виде пейзажных зарисовок, невероятно трогательных, эмоциональных и проникновенных. В стихотворениях прослеживаются личные переживания за судьбы знакомых и близких, радость и сочувствие, философские рассуждения. В целом лирика патриотична, красочна, образна и оригинальна. Ее литературная героиня – нежная, ироничная, мягкая и ранимая, но в то же время самодостаточная женщина, превратившаяся из немного наивной «девочки шестидесятых» в даму «королевского возраста», стойко воспринимающую жизненные трудности. Если она все же выходит из них побежденной, то все равно сохраняет в своем сердце огромную любовь. Можно заметить, что в стихах Ольги Олжасовой не раз звучит тема предчувствия, будь то «предчувствие весны» или призрачного счастья. Хорошо мне, потому что знаю – Скоро будет счастье, будет боль – Налетит, как вихрь, она, шальная, Сумасшедшая и милая любовь. Привлекают внимание сонеты, а стихотворение «Любовь-рондо» заставляет всерьез задуматься о женском предназначении и смысле бытия. Своеобразны в лирике автора образы осени, а также Тараза – города с вековой историей, ставшего для нее родным. Вот как поэтесса отзывается о нем: Если даже кто-то умчится За поля, за леса, за горы, Все равно ему будет сниться Тополиный веселый город, Где на синем-синем лягане Высочайшего летнего неба Солнце пылкое ходит кругами, Колыхая июльскую негу, Где базары полны пестроцветьем, А фонтаны творят выкрутасы, Где витают ветры столетий Над загадочным Акыртасом. Тополя для Ольги Олжасовой – то минареты, то стражи ее полиса, которых в «Нукерах Тараза» она называет «непреклонными деревами» и «гордостью города», а то и воображаемый последний приют, как в стихотворении «Завещание», где автор видит возможность «витать в веселых деревах» как символ свободы. Кроме того, через всю книгу проходит тема особенного видения той самой «заповедной территории», где легко дышится и свободно слагаются стихи. Также интересен раздел сборника стихотворений «Мелодии», где поэтесса подобрала строки к популярным музыкальным мотивам. Таразская журналистка и поэтесса Людмила Мельник стихи Ольги Викторовны впервые услышала в 1999 году, когда в Таразе по инициативе преподавателя ТарГУ Елены Кузнецовой появилось литературное объединение. Для местных поэтов оно стало практически единственной возможностью найти слушателей и единомышленников. «Лирика Ольги Олжасовой звучала здесь особенно. Лично я до сих пор помню то чувство, возникающее от проникновенных поэтических строк: «Арбузный запах тающего снега. Предчувствие весны – мучительная нега…» В ее стихах каждое слово на своем месте, каждый образ четко вылеплен, поэтическая форма безупречна. А еще покоряет редкая душевность произведений. Каждое из стихотворений увековечило время, настроение и характер автора», – написала Людмила Мельник в предисловии к сборнику. Примечательно, что иллюстрации для книги сделали внучки Ольги Викторовны – Александра Артемьева и Алия Губашева. Некоторые рисунки выполнены в компьютерной графике. Обе девочки занимаются рисованием в профессиональных студиях искусств. Следует отметить и отличную верстку и дизайн Анастасии Милькиной. – Мне понравилось иллюстрировать книгу бабушки, особенно привлекают ее стихотворения о Таразе, его красочной природе и достопримечательностях, – поделилась юная художница Алия Губашева. Презентация сборника состоялась в таразской библиотеке им. М. Ауэзова. Во встрече приняли участие друзья и родные Ольги Олжасовой, члены литературных клубов «Очаг», имени Галины Чибитко и литературного объединения «Оазис». Присутствующие прочитали стихотворения поэтессы, обменялись мнениями, получили в подарок книги.