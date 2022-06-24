Души порывы

В Таразе вышел сборник стихотворений «Omnia mea» («Все мое») местной поэтессы Ольги Олжасовой.

Ольга Олжасова (Мысина-Губашева) родилась в 1949 году в городе Кунгуре Пермской облас­ти. Еще в подростковом возрасте вместе с родителями переехала в Джамбул (ныне Тараз), куда по работе был направлен ее отец Виктор Мысин, инженер обувной промышленности.

Именно здесь, будучи школьницей, студенткой, а затем и экономистом областного кожевенного объединения, она занялась творчеством. Многие любители поэзии оценили его по достоинству. Ей предложили обнародовать свои стихотворения. В результате ее произведения неоднократно публиковались в местных периодических изданиях и альманахе жамбылских писателей и поэтов «Оазис».

– Для меня издание первой книги стало большим сюрпризом, который приготовили мои дети. Прежде стихи печатались лишь в подборках с другими авторами, и, конечно, очень приятно, что хотя бы небольшая книжка моих стихов останется на память «городу и миру», – сказала Ольга Олжасова.

В сборник вошли около 50 стихотворений, написанных автором в разные годы. Все они очень разные как по структуре, так и по тематике. Одни произведения посвящены друзьям и семье, другие – родной земле. Последние представлены в виде пейзажных зарисовок, невероятно трогательных, эмоциональных и проникновенных.

В стихотворениях прослеживаются личные переживания за судьбы знакомых и близких, радость и сочувствие, философские рассуждения. В целом лирика патриотична, красочна, образна и оригинальна.

Ее литературная героиня – нежная, ироничная, мягкая и ранимая, но в то же время самодостаточная женщина, превратившаяся из немного наивной «девочки шестидесятых» в даму «королевского возраста», стойко воспринимающую жизненные трудности. Если она все же выходит из них побежденной, то все равно сохраняет в своем сердце огромную любовь.

Можно заметить, что в стихах Ольги Олжасовой не раз звучит тема предчувствия, будь то «предчувствие весны» или призрачного счастья.

Хорошо мне,

потому что знаю –

Скоро будет счастье,

будет боль –

Налетит, как вихрь, она,

шальная,

Сумасшедшая и милая любовь.

Привлекают внимание сонеты, а стихотворение «Любовь-рондо» заставляет всерьез задуматься о женском предназначении и смысле бытия. Своеобразны в лирике автора образы осени, а также Тараза – города с вековой историей, ставшего для нее родным. Вот как поэтесса отзывается о нем:

Если даже кто-то умчится

За поля, за леса, за горы,

Все равно ему будет сниться

Тополиный веселый город,

Где на синем-синем лягане

Высочайшего летнего неба

Солнце пылкое ходит кругами,

Колыхая июльскую негу,

Где базары полны пестро­цветьем,

А фонтаны творят

выкрутасы,

Где витают ветры

столетий

Над загадочным

Акыртасом.

Тополя для Ольги Олжасовой – то минареты, то стражи ее полиса, которых в «Нукерах Тараза» она называет «непреклонными деревами» и «гордостью города», а то и воображаемый последний приют, как в стихотворении «Завещание», где автор видит возможность «витать в веселых деревах» как символ свободы.

Кроме того, через всю книгу проходит тема особенного видения той самой «заповедной территории», где легко дышится и свободно слагаются стихи.

Также интересен раздел сборника стихотворений «Мелодии», где поэтесса подобрала строки к популярным музыкальным мотивам.

Таразская журналистка и поэ­тесса Людмила Мельник стихи Ольги Викторовны впервые услышала в 1999 году, когда в Таразе по инициативе преподавателя ТарГУ Елены Кузнецовой появилось литературное объединение. Для местных поэтов оно стало практически единственной возможностью найти слушателей и единомышленников.

«Лирика Ольги Олжасовой звучала здесь особенно. Лично я до сих пор помню то чувство, возникающее от проникновенных поэтических строк: «Арбузный запах тающего снега. Предчувствие весны – мучительная нега…» В ее стихах каждое слово на своем месте, каждый образ четко вылеплен, поэтическая форма безупречна. А еще покоряет редкая душевность произведений. Каждое из стихотворений увековечило время, настроение и характер автора», – написала Людмила Мельник в предисловии к сборнику.

Примечательно, что иллюстрации для книги сделали внучки Ольги Викторовны – Александра Артемьева и Алия Губашева. Некоторые рисунки выполнены в компьютерной графике. Обе девочки занимаются рисованием в профессиональных студиях искусств. Следует отметить и отличную верстку и дизайн Анастасии Милькиной.

– Мне понравилось иллюстрировать книгу бабушки, особенно привлекают ее стихотворения о Таразе, его красочной природе и достопримечательностях, – поделилась юная художница Алия Губашева.

Презентация сборника состоя­лась в таразской библиотеке им. М. Ауэзова. Во встрече приняли участие друзья и родные Ольги Олжасовой, члены литературных клубов «Очаг», имени Галины Чибитко и литературного объединения «Оазис». Присутствую­щие прочитали стихотворения поэтессы, обменялись мнениями, получили в подарок книги.