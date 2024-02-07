Душистая сельская буханка

В самой хлебопекарне, куда довелось заглянуть автору этих строк, кипит работа: пекари Антонина Шишковская, Александра Ковалева, Любовь Камогорцева опытными движениями заполняют формы тестом, вынимают готовый хлеб, укладывают его в коробки... Это работа дневной смены пекарей, которую затем сменит другая команда.

Всего же рабочих смен три, хлебопекарня не останавливает свою работу ни на час.

Как выяснилось, за сутки она выдает 2 тыс. буханок обычного формового хлеба, 127 штук – «Бородинского», 90 – «Ржаного», 300 – «Отрубного». Вся эта продукция развозится по торговым точкам районного центра Шортанды и других сел района.

Технолог хлебопекарни Нодира Леухина рассказала, что предприятие на местном хлебном рынке далеко не новичок. Вначале оно базировалось в центральной части села, затем было перенесено на нынешнее место. Тогда же и переименовали хлебопекарню в «Дастархан», на котором, как все знают, хлеб занимает самое почетное место.

По словам собеседницы, хлебопеки-дастархановцы не стоят на месте, идет постоянный поиск новых технологий, позволяющих разнообразить имеющийся ассортимент. Так, недавно освоили новый продукт – морковно-злаковый хлеб. Его особенность не только во вкусовых качествах, но и лечебных свойствах. В настоя­щее время идет подготовка к выпуску нового изделия. Ранее здесь перешли к упаковке каждого отправляемого на реализацию изделия.

В хлебном крае, к которым относится Шортандинский район, традиционно высока культура хлебопечения, здесь хорошо знают, как делать продукт номер один. Поэтому за покупателя в этой сфере высока конкуренция, которая заставляет быть всегда на подъеме, искать пути развития, что и делает дружный коллектив.

Основателем же предприя­тия является местный житель Виталий Леухин. Его усилиями в свое время была создана и запущена первая хлебопекарня.