Два автомобиля провалились под лед близ Караганды

Происшествия

В машинах были 6 человек, в том числе двое детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС РК

ЧП произошло вечером 28 ноября в нескольких десятках километров от областного центра. В 19:50 в Бухар-Жырауском районепри переправе через реку по льду провалились 2 автомашины: «Газель» (3 человека) и легковая а/м «Мерседес» (6 человек, из них 2 детей).

"Водители и пассажиры вышли самостоятельно до погружения машин под воду, люди не пострадали", - рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасатели призывают казахстанцев помнить, что езда по водоему представляет большую опасность.

"Так, водные течения способны размывать лед и делать его максимально тонким в определенном участке; если поблизости есть плотина, то выброс водных масс будет уменьшать толщину льда; от рыбацких лунок могут пойти трещины. Такие параметры просто нельзя оценить на глаз неопытному человеку", - обратились к гражданам спасатели.

В МЧС подчеркивают, что если нет другого выхода и поблизости отсутствует обычная дорога, передвигаться по льду нужно с соблюдением следующих правил:

1) как можно ближе к береговой линии;

2) если впереди уже есть следы другого транспорта, то можно передвигаться рядом с ними; не рекомендуется ехать по следам, так как лед может не выдержать проезда двух транспортных средств;

3) при движении следует избегать крутых поворотов.

4) не рекомендуется отправляться в дорогу одному.

Что делать, если Вы провалились под лед?

 -Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.

 -Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.

 -По-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.

- Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.

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