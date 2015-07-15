Два билета в Милан... Свежий выпуск 445 Аида АХМЕТОВА

Автор самого креативного снимка выиграет два билета в Милан для участия в церемонии закрытия Всемирной выставки EXPO Milano 2015, которая состоится в конце октября. Конкурс проводится с 13 июля по 31 августа для резидентов Казахстана. Футболки от ЭСКПО отличаются уникальным дизайном и содержат короткие надписи – «Казахстан – родина тюльпанов», «Казахстан – родина яблок», которые знакомят иностранцев с нашей страной. Футболки можно получить с 13 июля по 10 августа при наличии авиабилета о вылете за рубеж или посадочного талона у промо-стоек, установленных в аэропортах Астаны и Алматы, а также по адресам: г. Алматы, ул. Макатаева, 117-а, оф. 524; г. Астана, пр. Тәуелсіздік, 34, ТРЦ ASTANA MALL, 3-й этаж. Площадки для размещения фотографий – сети Инстаграмм и ВКонтакте. Обязательным условием конкурса является хэштэг #HelloEXPO2017 под фотографией. Результаты конкурса будут подведены независимым жюри 8 сентября.

До поездки в Милан всего три шага: взять футболку, сфотографироваться и выложить в Сеть. Попробовать свои силы могут профессиональные фотографы, любители селфи, инстаграммеры. Важен только креативный подход и воображение!



