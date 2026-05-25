Килограмм опия внутри тела пытался провезти иностранец в Казахстан

КНБ продолжает работу по противодействию незаконному обороту наркотических средств. По данным комитета, с апреля текущего года было ликвидировано 9 международных и 2 региональных каналов поставок наркотиков, нейтрализована деятельность фитолаборатории, сообщает Kazpravda.kz

Так, в аэропорту Актау задержан иностранный гражданин, который пытался провести в своем теле 114 капсул

с опием, общий вес 1 кг.

В столичном аэропорту задержан казахстанец, доставивший с одной из стран Южной Азии 12 кг гашишного масла.

Кроме этого, пресечена противоправная деятельность устойчивой преступной группы, подозреваемой в контрабанде и распространении «маковой соломы» в большом объеме, а также производстве наркотических средств из указанного сырья.

Всего изъято 3,4 кг опия, 9 кг гашиша, 11,4 кг синтетических наркотиков, 18,5 кг гашишного масла, 26,4 кг марихуаны, 110 г кокаина и 20 тонн маковой соломы, а также свыше 150 литров прекурсоров.

По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 23 гражданина РК и 3 иностранца.

«По всем данным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – добавили в КНБ.

Ранее, в результате длительной оперативной разработки в Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы.