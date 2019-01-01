Два человека погибли при пожаре в новогоднюю ночь в Караганде

Фото с сайта ekburg.tv
Сегодня, 1 января, в 01:32 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Болотная Октябрьского района Караганды, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"Пожар был локализован в 02:28 и ликвидирован в 03:13. Площадь горения составила 100 кв.м. На месте происшествия обнаружены два обгоревших тела 1961 и 1957 годов рождения, со слов очевидцев, находившихся в алкогольном опьянении", - проинформировали в КЧС.
На место вызова было привлечено 28 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.