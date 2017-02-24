Два дня осталось для всенародного обсуждения поправок о перераспределении госвласти

В Акорде состоялось заседание Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, передает Kazpravda.kz
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На этой неделе завершается срок всенародного обсуждения проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
Напомним, Президент своим распоряжением определил срок
для обсуждения поправок – с 26 января до 26 февраля.
В ходе заседания отмечался высокий уровень интереса в обществе к инициированной Главой государства конституционной реформе. В адрес Рабочей группы поступило порядка трех тысяч обращений с предложениями по усилению роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, совершенствованию деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности. Данные предложения затрагивают как конституционные полномочия Главы государства, так и полномочия, установленные законами страны.
Члены рабочей группы обобщают, внимательно рассматривают все поступающие предложения. К этой работе привлекаются отечественные и зарубежные эксперты, соответствующие государственные органы.
По итогам всенародного обсуждения проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" будет доработан и представлен Главе государства.