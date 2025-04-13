Айбек Садык из Целиноградского района в весовой категории 60 кг и Сымбат Сайлауказы из Коргалжынского района в весовой категории 46 кг завоевали золотые медали на летней всемирной школьной гимназиаде ISF U-15, которая проходит в сербском городе Златиборе, сообщает областное управление физической культуры и спорта.

Напомним, проект ISF U-15 — это ежегодный спортивный фестиваль для 13-15 летних школьников. В этом году в соревнованиях принимают участие более 2 500 юных спортсменов из 55 стран мира. Казахстанская сборная представлена на спортивном фестивале 23 участниками, которые выступают в дисциплинах бокс, вольная борьба, шахматы и дзюдо. 12 юных спортсменов— победители проекта Auyl Sport, республиканской инициативы для юных сельских спортсменов, запущенной в 2024 году. Для многих из них победа на этом турнире стала шагом на международную арену. Проект Auyl Sport реализуется при поддержке благотворительного фонда Halyk.