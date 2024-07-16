Двенадцать казахстанских судей отобрали на Олимпиаду в Париже

Через 10 дней начнутся летние Олимпийские игры в Париже. На Играх в Париже будут работать 12 арбитров из Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

В число специалистов, получивших приглашение судить на ОИ, вошли Алуа Бектурова (художественная гимнастика), Ольга Соловьева (тяжелая атлетика), Алия Каримова (артистическое плавание), Юлия Игнатченко, Меруерт Каукеева (теннис), Тимур Амирбеков (спортивная гимнастика), Евгений Дьякокин (фехтование, сабля), Евгений Михеев (баскетбол), Ерик Жумабеков, Игорь Лигай (борьба), Алишер Алтаев, Ермек Суйениш (бокс).

Судейство на Олимпийских играх требует высокого уровня подготовленности арбитров. Международные федерации проводят строгий отбор, составляя судейский пул из лучших.

Казахстанский специалист Тимур Амирбеков поедет уже на свою четвертую Олимпиаду. Ранее он работал на трех ОИ и 18 чемпионатах мира.

«Это моя четвертая Олимпиада. Впервые я поработал на Олимпийских играх в 2004 году. Тогда Игры проходили в Афинах. Пекинские ОИ я пропустил, так как на тот момент занимал пост главного тренера команды. Затем я был судьей в Лондоне в 2012 году и в Рио (2016). Также за всю свою карьеру я был судьей на 18 чемпионатах мира. В последний раз это случилось в 2022 года в Ливерпуле. По итогам того ЧМ я вошел в пятерку лучших судей. Это автоматически дало мне право поработать на ОИ в Париже»,- поделился Амирбеков.

Также в Париже будут судить два специалиста по борьбе - Ерик Жумабеков и Игорь Лигай. За спиной Жумабекова уже четыре чемпионата мира. Что касается Олимпиад, то предстоящие ОИ для него станет первыми.

«Звание международного судьи я получил в 2009 году. После этого я успешно сдавал различные экзамены на судью третьей, второй и первой степени. UWW просматривал судей на различных соревнованиях. Наши навыки оценили на квалификационном чемпионате мира в Сербии. После того турнира арбитров раздели на желтую, красную и зеленую группы. Мы с Игорем сразу попали в зеленую группу, где собрались лучшие. После азиатского регионального отборочного турнира, прошедшего в Бишкеке (Кыргызстан), 70 судей были приглашены работать на мировом квалификационном соревновании. После него было принято окончательное решение. И для работы в Париже были отобраны 50 специалистов, в число которых попали и мы», - рассказал Ерик Жумабеков.

Ерик Жумабеков был судьей на чемпионатах мира, проходивших в Астане в 2019 году, в Осло (Норвегия) в 2021-м, в Белграде (Сербия, 2022-2023), а также примерно на 15 чемпионатах Азии.

«Готовимся к соревнованиям. Необходимо всегда улучшать свои навыки. В прошлом месяце в Афинах прошел судейский семинар UWW. В нем приняли участие все 50 судей, отобранных в Париж. Это обучение дало нам очень многое. В своей карьере я судил схватки многих звезд борьбы, среди которых Джордан Барроуз, Заурбек Сидаков, Кайл Снайдер, Баджранг, Хасан Яздани»,- отметил Жумабеков.

Судья международной категории по художественной гимнастике Алуа Бектурова будет судить выступления спортсменов в индивидуальных и групповых соревнованиях. Ранее она работала на юношеских ОИ в Буэнос-Айресе (2018). Также была приглашена на Олимпиаду в Токио в качестве резервного судьи. Кроме того, за ее спиной немало ЧМ и этапов Кубка мира.

«Отличие судейства Олимпийских игр от обычных соревнований в том, что на Олимпиаду отбирают судей со всего мира. ⁠Отбор идет по строгим критериям. Во-первых, учитывается опыт судейства. За последние 2 года надо было отсудить много различных соревнований, как чемпионаты мира, этапы Кубка Мира. Во-вторых, ставится во внимание категория судьи. В художественной гимнастике их четыре. Для судейства на Олимпийских играх нужно иметь первую или вторую категории. В-третьих, во время олимпийского сезона не должно быть никаких нарушений и ошибок в судействе»,- разъяснила Бектурова.

За текущий олимпийский цикл Алуа Бектурова работала на двух чемпионатах мира и на всех этапах Кубка мира. Среди самых крупных турниров является квалификационный ЧМ в Валенсии. В данный момент судья активно готовится к работе на ОИ.