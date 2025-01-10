Двенадцать лучших картин

О нашем, женском

Если раньше мы с трудом насчитывали два-три женских имени, то сейчас ими снято шесть полнометражных ­игровых картин, обширно представивших казахское кино на международных кинофес­тивалях. Особо следует отметить, что ни одна из них не произведена на государственные деньги.

Премьера «Мадины» Айжан Касымбек прошла на престижном Токийском МКФ в 2023-м, а далее, участвуя в международных фестивалях, весь год получала призы.

«Велошах» Асель Аушакимовой удос­тоен Гран-при МКФ «Трайбека» (США). «Шегiрткелер, ваш выход» Ольги ­Коротько – участие в главном конкурсе кинофестиваля в Локарно (Швейцария), а далее целый ряд мировых кинофес­тивалей.

«Тул» Шарипы Уразбаевой завоевал приз «За лучший сценарий» на II Международном Бишкекском кинофестивале. «Ласточка» Малики Мухамеджан участ­вовала на МКФ в Шанхае и удостоена Гран-при на кинофестивале в Лукании (Италия). Фильм «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой получил приз «За лучший дебют» на кинофестивале «Маяк» (Россия).

Казалось бы, все фильмы посвящены женской судьбе. Их героини – из столицы и из провинции, работающие и сидящие дома, замужние и одинокие, с детьми и без них. Объединяет их одно – все женщины, даже те, у кого судьба трагична, настолько сильны духом, что невольно возникает вопрос, а нуждаются ли они в мужчинах?

У героини Айжан Касымбек (фильм «Мадина») молодая мать-одиночка днем обучает детей танцам, вечерами танцует в клубе сама, поэтому многие мужчины принимают ее за женщину легкого поведения. При этом она содержит бабушку, младшего брата и маленькую дочь. Отец ее ребенка не собирается не то что платить алименты, он и свое отцовство не признает.

«Шегiрткелер, ваш выход» Ольги ­Коротько – это история 20-летней девушки, которую друг пригласил на загородную вечеринку. Но вечер оборачивается для нее трагедией, потому что другие мужчины приехали провести время с проститутками, а ее парень не смог ее защитить.

В картине «Тул» Шарипы Уразбаевой у женщины умирает муж, и она вынуж­дена отдавать его долги. Коллега по работе готов подождать, но взамен требует сексуальных услуг, что приводит ее к беременности и нелегальному аборту. Все это происходит на глазах дочери-подростка.

Подлецы и предатели – такими предстают мужчины во всех трех фильмах. Нужны ли они этим женщинам? Нет. Дети несчастны, сами женщины, скорее всего, навсегда потеряют веру в мужчин.

В других трех картинах речь идет о молодых женщинах, у которых нет детей, и они сами могут в каком-то смысле управлять мужчинами. Главная героиня фильма «Велошах» Асель ­Ишмухамедовой – успешная красавица-журналистка лет тридцати, работающая на государственном телеканале. Она строит свою карьеру, делая искусственные новости. Например, изобретение нового вида спорта – «велошах», где одновременно играют в шахматы и крутят педали велосипеда. Ее успех – обратная сторона реальности, в которой она теряет свою младшую сестру из-за лживой и карающей силы все той же системы. То есть это фильм не столько о взаимоотношениях, сколько в целом о стране.

В фильме «Ласточка» Малики Мухамеджан замужняя женщина влюбляется в приезжего фотографа-француза, который отмечает ее особую, оригинальную красоту. Кажется, что она уедет с ним в другую страну. На самом деле она уезжает одна в неизвестном направлении, чтобы обрести свободу. На мой взгляд, несколько искусственный сюжет, в который не сильно веришь еще и потому, что действие фильма происходит в ауле, а героиня ведет себя так, будто она городская фотомодель.

Гораздо более достоверна лента «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой. Молодая женщина, живущая в Москве, узнает о смерти отца, который бросил их с матерью лет 20 назад. И она решает поехать на похороны в аул под Карагандой, где встречаются бывшие жены и дети умершего мужчины. Здесь и тоска по сильному отцу, и ощущение недолюбленности в детстве, и какие-то юношеские влюбленности. Одновременно с этим она видит последнюю семью отца, покорную жену и такую же, как она строптивую сводную сестру, еще почти подростка.

В целом радует, что фильмы женщин-режиссеров такие разные по тематике и по форме, художественно зрелые и самостоятельные в плане производства.

Ушедший год знаменателен еще и тем, что в августе в Алматы прошел первый кинофестиваль женского кино – Qyzqaras, организатором которого выступила одна из режиссеров вышеназванных фильмов – Малика ­Мухамеджан. Так что женское кино собирается надол­го и крепко встраиваться в казахстанский кинопроцесс.

Исторические драмы

Также в 2024 году появилось несколько значимых фильмов, переосмысливающих историю Казахстана. В первую очередь это «Талак» Данияра Саламата – Гран-при и приз «За лучшую женскую роль» Амире Омар Шанхайского кинофестиваля, Гран-при МКФ в Марокко и участие на других кинофестивалях.

«Жамбыл. Жаңа дәуір» Жандоса ­Кусаинова – специальный приз жюри на кинофестивале тюркского мира ­«Коркут-ата» в Баку (Азербайджан).

«Айкай» Канжебека Шайкакова – четыре приза на кинофестивале в Везуле (Франция), приз за «Лучший сценарий» на кинофестивале в Испании и приз жюри Бишкекского МКФ. «Авель» Ельзата ­Ескендира – участник конкурсной программы Бусанского МКФ (Южная Корея).

В фильме «Талак» действие происходит в 20-х годах прошлого века. Картина, начинающаяся в комедийном ключе, в финале превращается в настоящую трагедию. Как, собственно говоря, и было в истории нашего народа: когда пришли «красные», никто не мог предположить, какой непоправимый урон принесет степнякам эта власть.

Из синопсиса фильма: «Талак» – это не только расторжение брачных уз, но и лютое время, не щадящее людей. Оно изменило многовековой жизненный уклад казахского народа, его характер и общественный строй. Также была ­низвергнута воля и сила народа!»

В 1920–1930-е годы из шести миллио­нов казахов в стране останется только три: кто-то уйдет за границу, кто-то погибнет. На годы уйдут с нашей земли радость и беззаботность. На десятилетия будут забыты традиции и культура, на столетие в душах поселится страх перед истреблением. Память об этом времени – гражданский долг перед нашими предками. И фильм «Талак» – важный кирпичик этой общей национальной памяти.

«Жамбыл. Жаңа дәуір» режиссера Жандоса Кусаинова уже про 50-е годы – как Советская власть создавала массовых кумиров. Казалось бы, что плохого в том, что на высокий пьедестал был поднят ­казахский акын Жамбыл Жабаев? Но дело в том, что ему приписывалось (именно приписывалось) восхваление этой власти и Сталина, в частности.

Фильм рассказывает правду о том, что к Жамбылу была приставлена целая бригада переводчиков, которые якобы переводили его стихи, а на самом деле, пользуясь тем, что акын не понимал русского языка, писали за него советские хвалебные оды.

Несмотря на все эти манипуляции, Жамбыл остался великим акыном, однако рассказать правду было необходимо.

«Айкай» Кенжебека Шайкакова – потрясающая картина о последствиях атомных испытаний в Казахстане. Это был чудовищный эксперимент СССР: с 1949 по 1989 год на нашей земле было произведено более 450 ядерных взрывов! О том, что сотни тысяч людей на протяжении сорока лет подвергались радиации, снято несколько фильмов. «Айналайн» (1991) Болата ­Калыметова, «Молитва Лейлы» (2002) Сатыбалды ­Нарымбетова, «Подарок Сталину» (2008) Рустема Абдрашова, но каждый раз это была частная трагическая история, показывающая картину страданий на ­казахской земле в целом.

Современный «Айкай» – это история безногого отца и его сына-подростка, вокруг которых все время случаются смерти.

Я помню, как глубоко воспринял эту картину известный иранский режиссер Мохсен Махмальбаф, будучи председателем жюри МКФ в Везуле (Франция). Он сказал, что мало какая картина может сравниться с казахской, потому что режиссер рассказывает о трагедии целого народа. Иногда мне кажется, что мы сами до конца не осознаем, через какие трагические испытания прошел Казахстан во время Советской власти: коллективизация, голодомор, целина, ядерные испытания…

Картина «Авель» Ельзата Ескендира уже про первые годы независимости: про то, как проходила массовая приватизация и как чабан Авель пытался спасти свой скот. Думаю, фестивальная судьба этого фильма еще впереди.

Разве это не поразительно, что именно в последние два-три года активно пошел процесс переосмысления нашего прошлого и понимания того, в каком времени мы жили. Сегодня, когда кино на переднем плане всех видов искусств, за кинематографистами стоит очень важная миссия, и они с достоинством справляются с этой задачей.

Делают это, как правило, через арт-­хаусное кино, которое невозможно производить без государственной поддержки. Все названные фильмы сняты при поддержке ГЦПНК и телевидения.

Прорывы в коммерческом кино

Три коммерческих народных проекта, объединивших зрителя, стали, на мой взгляд, ключевыми в этом секторе в 2024 году.

Это «Солдат любви» Фархата ­Шарипова, который в прокате, увы, прошел не в режиссерской версии под названием «Стоп, ночь!» «Приговор» Диаса ­Бертиса – картина, манифестирующая социальную справедливость. К сожалению, в этом году так и не ­вышла в прокат еще одна лента, в которой участвовал Диас ­Бертис – пять новелл о Кантаре.

Я сознательно включила в этот список еще кыргызский фильм «Пейиш. Рай под ногами матерей» Руслана Акуна. Во-первых, потому, что там часть действия происходит в Казахстане. Во-вторых, в силу его значимости.

В фильме «Солдат любви» состоялось несколько открытий. Прежде всего мы увидели новую грань режиссерского таланта Фархата Шарипова: поднять такую сложную картину, где много музыки, танцев, персонажей, локаций, и сделать так, чтобы все это трогало зрителя. Нам открыли замечательного актера ­Кеменгера Оралова: он невероятно плас­тичен, харизматичен, обаятелен – прямо голливудская звезда. Хорошо сыграли актрисы Жасмин Нурахмет и Карлыгаш Ермекова. Большая удача – хореография фильма в постановке ­Арсена Именова (Казахстан), работавшего в ­Московском театре балета, и Сапла Нама (Велико­британия), сотрудничавшего с такими мировыми звездами, как Мадонна, Пафф Дэдди и другими. Добавить сюда еще ­популярность песен «А-Студио» – и успех, казалось бы, обеспечен. Но почему-то в последний момент продюсеры Дина Жумабек и Байгали Серкебаев решили перемонтировать фильм и выпустить в прокат свою версию «Стоп, ночь!» И, как говорится, «вместе с водой выплеснули ребенка». В данном случае – потрясающую историю любви, после чего фильм превратился просто в набор клипов. Тем не менее, как рукописи не горят, так и оригинал фильма «Солдат любви», надеюсь, останется в истории казахского кино.

«Приговор» Диаса Бертиса – пацанская драма в духе современных сериалов. Впрочем, автор популярного «Черного двора» и вырос на них. Только в «Приговоре» все гораздо серьезнее, потому что это заявка на то, что молодое поколение больше не хочет мириться с враньем и социальной несправедливостью. И это в целом отражает настроения казахстанского общества. В 2024 году состоялся судебный процесс над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, который был похож на онлайн-телевизионное шоу. И примерно в то же время, как мы, зрители, ждали справедливости, ­вышла в прокат картина «Приговор». Она, конечно, о другом – как хотели замять убийство подростка, чтобы выгородить другого подростка – мажора. Фильм получил колоссальный зрительский резонанс, потому что отвечал настроениям общест­ва. Поэтому я и говорю, что хорошее коммерческое кино объединяет.

То же самое можно сказать и про фильм «Пейиш. Рай под ногами матерей» Руслана Акуна. Он тоже объединяет, но по-другому. Это добрая почти сказка о том, как сын везет свою мать в Мекку. Он решает сделать это, как в давние времена, на повозке. Приходится пересечь несколько стран, в том числе Казахстан. И люди везде помогают им, потому что нет более благородной идеи, как отвезти родителя в Мекку. Другое дело, что у главного героя есть отставание в развитии, поэтому он поступает так, как нормальному человеку и в голову не придет. Это, конечно, немного сказка, но это единственный фильм на моей памяти, где показан позитивный ислам, объединяющий несколько регионов.

В Кыргызстане сборы фильма «Пейиш» составили полтора миллиона долларов, в Казахстане – два, в Узбекистане и в России почти по одному миллиону долларов. Это, наверное, самый большой кассовый успех фильма из Центральной Азии, и, безусловно, самый уникальный кинопроект по своему охвату.

Таковы итоги казахстанского киногода. Я упомянула не все казахстанские фильмы, их в этом году произведено более 90. Но выделила, на мой взгляд, лучшие, а они, к сожалению в этом потоке остались малозамеченными.