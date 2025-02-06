Двигатель национальной экономики

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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Важная опора стабильности рыночного государства – средний класс

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябрьском Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что важной задачей является необходимость усиления среднего класса. «Главная цель – повышение уровня доходов граждан. При правильной организации работы это вполне осуществимо. Экономический рост должен сопровождаться снижением социального неравенства и усилением среднего класса. Только так мы сможем укрепить потенциал нашего государства», – подчеркнул Президент.

Если говорить коротко, то определение «средний класс» зависит от множества факторов, включая экономические, социальные и культурные аспекты. В общем случае описывается как группа людей, находящаяся между бедными слоями и элитой, обладаю­щая определенным уровнем дохода, образования и жизненных возможностей.

К сожалению, в Казахстане пока нет точного критерия, в соответствии с которым граждан можно отнести к среднему классу. Об этом еще несколько лет назад заявил, отвечая на запрос депутатов Мажилиса Парламента, тогдашний Премьер-министр Алихан Смаилов.

По его словам, к среднему классу можно отнести тех граждан, которые имеют стабильный доход, владеют недвижимостью, автомобилем и имеют возможность регулярно путешествовать. При этом он пояснил: согласно методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к среднему классу относятся домохозяйства с доходом не менее 75% от медианного национального дохода. В 2024 году в Казахстане этот показатель на душу населения равнялся 285 тыс. тенге (по данным Бюро национальной статистики).

В то же время, по мнению финансиста Марата Каирленова, средний класс в Казахстане – достаточно разнородная группа людей, и в ней можно выделить несколько уровней: нижний, средний и верхний.

– Нижняя граница среднего класса начинается с дохода примерно в 100–150 тысяч тенге на одного члена семьи в месяц. К этой группе можно отнести часть предпринимателей – руководителей и владельцев малых и средних компаний. При этом стоит отметить, что не все субъекты малого и среднего бизнеса соответствуют данному уровню, – отметил эксперт.

Наряду с этим к данной группе можно отнести сотрудников банков, работающих на руководящих должностях, работников национальных компаний (например, ҚТЖ), где уровень доходов варьируется в зависимости от занимаемой позиции. К примеру, зарплаты путейцев сравнительно ниже, в то время как у топ-менеджеров и специа­листов центрального аппарата они существенно выше.

Также в состав среднего класса можно включить госслужащих, начиная где-то с уровня начальников отделов. Важным фактором здесь является и состав домохозяйства, который влияет на уровень доходов на одного члена семьи.

Роль среднего класса в экономике значительна. Практически в каждой стране мира представители этой группы выступают двигателем национальной экономики, являясь ключевыми налогоплательщиками, основными потребителями товаров и услуг. При этом они не требуют значительных государственных программ поддержки.

– Это наиболее активная часть общества, обладающая знаниями, профессиональными навыками и возможностями для дальнейшего развития. Представители этой группы создают инновации, разрабатывают новые решения, вносят весомый вклад в ВВП. Кроме того, средний класс выступает стабилизатором общества, так как этим людям есть что терять, – считает Марат Каирленов.

И чем выше доля среднего класса в обществе, тем лучше для страны. В целом, по словам эксперта, оптимальная доля этой креативной прослойки в интересах социальной стабильности должна составлять примерно 60–70%.

В итоге, если собрать воедино квалифицирующие признаки среднего класса, то значимость его можно выразить в двух главных функциях: во-первых, он выступает, как уже сказано, социальным стабилизатором, стремясь поддерживать существующую ситуацию в стране. Во-вторых, берет на себя функцию экономического донора.

Сейчас перед республикой, помимо прочего, стоит важная задача по формированию и развитию среднего класса. Это особенно актуально, учитывая в том числе инфляционные процессы.

– Для увеличения доли среднего класса необходимо повышать уровень доходов граждан и проводить дальнейшую либерализацию экономики, – считает финансовый эксперт. – У нас очень любят говорить, что надо повышать производительность. Но как это сделать? Для развития сельского хозяйства и малого бизнеса необходима доступная техника. Повышение производительности напрямую зависит от наличия современного оборудования. Курьер на автомобиле работает гораздо эффективнее, чем пеший, а фермер с новым трактором – производительнее, чем с техникой, которой 20 лет.

Таким образом, увеличение доли среднего класса требует комп­лексного подхода, включаю­щего улучшение условий для бизнеса и повышение доходов граждан.

#президент #послание #доходы #граждане

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