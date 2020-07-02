Движение каких поездов ограничат в Казахстане из-за карантина

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, движение каких поездов будет ограничено из-за карантина, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"13 мая на заседании МВК было принято решение о поэтапном возобновлении курсирования пассажирских поездов внутри страны. На сегодняшний день возобновлено курсирование 93 пар поездов. 2 июля, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, на заседании Госкомиссии по восстановлению экономического роста принято решение о введении ограничительных мер по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом", – говорится в сообщении.
В частности:
С 1 июля временно отменено курсирование коммерческих поездов:
– №19/20 "Нур-Султан-Атырау";
– №95/96 "Нур-Султан-Уральск";
– №701/702 "Нур-Султан-Алматы".
"На маршрутах Нур-Султан – Алматы и Нур-Султан – Уральск курсируют альтернативные коммерческие поезда (№705/706 "Алматы – Петропавловск" и №51/52 "Алматы – Уральск") и социально значимые поезда, на маршруте Нур-Султан – Атырау также курсирует альтернативный социально значимый поезд", – подчеркнули в ведомстве.
По социально значимым поездам с 5 июля решено временно:
1. отменить пассажирский поезд №321/322 "Алматы – Сарыагаш".
2. сократить периодичность курсирования пассажирских поездов:
– № 3/4 "Алматы – Нур-Султан": теперь через день, а не ежедневно;
– № 31/32 "Алматы – Павлодар": теперь через день, а не ежедневно;
– № 67/68 "Нур-Султан – Оскемен": теперь через день, а не ежедневно;
– № 257/258 "Нур-Султан – Достык": теперь 1 раз в неделю, а не 2 раза в неделю.
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане ужесточают карантин
с 5 июля. Кроме того, сообщалось, что посадка и высадка пассажиров на станции "Кульсары" временно ограничены до 15 июля.