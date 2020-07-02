Движение каких поездов ограничат в Казахстане из-за карантина

Общество
10477
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, движение каких поездов будет ограничено из-за карантина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

"13 мая на заседании МВК было принято решение о поэтапном возобновлении курсирования пассажирских поездов внутри страны. На сегодняшний день возобновлено курсирование 93 пар поездов. 2 июля, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, на заседании Госкомиссии по восстановлению экономического роста принято решение о введении ограничительных мер по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом", – говорится в сообщении.

В частности:

С 1 июля временно отменено курсирование коммерческих поездов:

– №19/20 "Нур-Султан-Атырау";

– №95/96 "Нур-Султан-Уральск";

– №701/702 "Нур-Султан-Алматы".

"На маршрутах Нур-Султан – Алматы и Нур-Султан – Уральск курсируют альтернативные коммерческие поезда (№705/706 "Алматы – Петропавловск" и №51/52 "Алматы – Уральск") и социально значимые поезда, на маршруте Нур-Султан – Атырау также курсирует альтернативный социально значимый поезд", – подчеркнули в ведомстве.

По социально значимым поездам с 5 июля решено временно:

1. отменить пассажирский поезд №321/322 "Алматы – Сарыагаш".

2. сократить периодичность курсирования пассажирских поездов:

– № 3/4 "Алматы – Нур-Султан": теперь через день, а не ежедневно;

– № 31/32 "Алматы – Павлодар": теперь через день, а не ежедневно;

– № 67/68 "Нур-Султан – Оскемен": теперь через день, а не ежедневно;

– № 257/258 "Нур-Султан – Достык": теперь 1 раз в неделю, а не 2 раза в неделю.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане ужесточают карантин с 5 июля. Кроме того, сообщалось, что посадка и высадка пассажиров на станции "Кульсары" временно ограничены до 15 июля. 

Популярное

Все
Как будет регулироваться платформенная занятость
Шахматный караван отправился в путь
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Я б в рабочие пошел
Вторые на планете
Первые плоды «Ауыл аманаты»
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Влажная уборка
Вселенная по имени Чингиз
Распоряжение Главы государства
Сказки в новых одежках
...А хорошо жить – еще лучше!
Назначен новый аким Павлодара
Распоряжение Главы государства
Чтобы нация была здоровой
Чтение с увлечением
Ради счастья детей
Когда победа во благо
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
Нота протеста
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Мал человек, да за рулем страшен
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Сильные дожди прогнозируют в Казахстане
Влажная уборка
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Первые плоды «Ауыл аманаты»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]