Движение открыто на ряде автодорог в трех областях
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«КазАвтоЖол» рассказал о текущей ситуации на автодорогах республиканского значения, передает Kazpravda.kz
Движение открыто на следующих автодорогах:
Карагандинская область:
- «Екатеринбург - Алматы» км.1353-1426, участок гр. Акмолинской области - ПВП Темиртау.
- «Кызылорда-Павлодар» км. 967-1135, участок г.Караганда-гр. Павлодарской области
- «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, участок г.Караганда-г.Каркаралы.
Акмолинская область:
- «Екатеринбург - Алматы» км.1292-1353, участок ПВП Жибек Жолы - гр. Карагандинской области.
Павлодарская область:
- «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1206, участок гр.Карагандинской область-п.Шидерты.