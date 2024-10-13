Движение открыто на ряде автодорог в трех областях

Транспорт
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«КазАвтоЖол» рассказал о текущей ситуации на автодорогах республиканского значения, передает Kazpravda.kz

Фото: Pixabay.com

Движение открыто на следующих автодорогах:

Карагандинская область:

- «Екатеринбург - Алматы» км.1353-1426, участок гр. Акмолинской области - ПВП Темиртау.

- «Кызылорда-Павлодар» км. 967-1135, участок г.Караганда-гр. Павлодарской области

- «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, участок г.Караганда-г.Каркаралы.

Акмолинская область:

- «Екатеринбург - Алматы» км.1292-1353, участок ПВП Жибек Жолы - гр. Карагандинской области.

Павлодарская область:

- «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1206, участок гр.Карагандинской область-п.Шидерты.

#дороги #КазАвтоЖол #трассы #непогода

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