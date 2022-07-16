Движение по мосту частично перекроют на месяц в Нур-Султане

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по мосту М-1, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с проведением ремонтных работ с 16 июля по 15 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке дороги по мосту М-1 от проспекта Бауыржана Момышулы до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик ел и улицы Сарайшык.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – говорится в сообщении управления.

Для удобства жителей на время проведения ремонта (пока на три дня) отключена фиксация выезда на bus lane по проспектам Туран и Кабанбай батыра.