Двое детей погибли от удара электрическим током в Алматинской области

Двое детей погибли в результате несчастного случая в Алматинской области. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщил председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В 20:10 в одном из сел Жамбылского района Алматинской области двое детей, оставшись без присмотра взрослых, играя во дворе частного жилого дома получили поражение электрическим током от электрического насоса и скончались на месте", – проинформировал Беккер.
Он отметил, что дети 2008 и 2011 годов рождения. По словам Беккера, предполагается, что 11-летний ребенок погиб, помогая младшему.
"Возле колодца есть приямок размером 70 сантиметров на 70 сантиметров. По предварительным данным, младший из погибших играя попал в этот приямок и получил поражение электрическим током, так как там располагаются оголенные провода. Старший, пытаясь помочь ему, тоже получил поражение электрическим током. К сожалению, оба погибли", – добавил Беккер.