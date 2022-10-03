Фото: прокуратура Актюбинской области
Происшествия , Крупные ДТП
Двое детей попали в реанимацию после наезда автомобиля в Актобе

В городе Актобе водитель сбил двух детей и скрылся с места ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры Актюбинской области.

По сообщению помощника прокурора области О. Ещанова, 29 сентября примерно в 21:40 часов в Актобе водитель автомашины «ВАЗ-2121» (Нива) на проспекте Тауелсиздик наехал на несовершеннолетних пешеходов 8 и 9 лет и скрылся с места ДТП.

Детей госпитализировали в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи в Актобе.

По факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В течение 5 дней стражи порядка проводили оперативно-розыскные мероприятия, в результате установили и доставили в отдел полиции 48-летнего водителя «ВАЗ-2121». Свое авто мужчина спрятал в гараже по месту проживания, сообщили в свою очередь в Департаменте полиции области. 

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела.

Прокурор Актюбинской области Х. Дауешов взял уголовное дело на личный контроль.

 

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