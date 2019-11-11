Двое детей провалились под лед и погибли в Костанайской области

Двое детей провалились под лед и скончались от переохлаждения в Житикаре, передает Kazpravda.kz.
10 ноября примерно в 16:25 с искусственного водоема полицейские спасли троих детей, которые во время игры на неокрепшем льду по неосторожности провалились в воду. Сотрудники полиции оперативно передали пострадавших прибывшей бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
В ЦРБ медиками констатирована смерть двух детей 2014 и 2013 годов рождения, предварительно от переохлаждения. Ребенок 2011 года рождения остается под наблюдением врачей, состояние средней степени тяжести.
Также при попытке спасти детей получил переохлаждение и госпитализирован очевидец 1954 года рождения, состояние средней степени тяжести.