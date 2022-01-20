Двое грабителей с молотком и ножом напали на АЗС в Актобе
В Актобе на автозаправочную станцию по проспекту Санкибай батыра напали двое неизвестных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ударив молотком оператора и угрожая ножом кассиру, похитили сотовый телефон и деньги с кассы в сумме более 100 тысяч тенге, прихватив с собой несколько пачек сигарет, скрылись в неизвестном направлении.
Сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Актюбинской области по "горячим следам" в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. У подозреваемых изъято похищенное.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.192 ч. 2 УК РК "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.