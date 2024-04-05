Двое парней грабили в Актобе под видом полицейских
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Жертвами лженаркоборцов стали прохожие молодые люди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Как уточняется, злоумышленники останавливали на улицах одиноко идущих молодых людей. Подозреваемые под видом оперуполномоченных обвиняли их в закладке наркотиков и совершали преступления.
«У одного потерпевшего они отобрали беспроводные наушники стоимостью 140 тысяч тенге, а у другого – мобильник. Подозреваемые задержаны. По факту грабежа проводится досудебное расследование», - детализировали в правоохранительных органах.
В полиции добавили, что им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.