Двое парней грабили в Актобе под видом полицейских

Жертвами лженаркоборцов стали прохожие молодые люди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, злоумышленники останавливали на улицах одиноко идущих молодых людей. Подозреваемые под видом оперуполномоченных обвиняли их в закладке наркотиков и совершали преступления.

«У одного потерпевшего они отобрали беспроводные наушники стоимостью 140 тысяч тенге, а у другого – мобильник. Подозреваемые задержаны. По факту грабежа проводится досудебное расследование», - детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.