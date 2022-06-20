Двое мужчин оказались погребенными заживо в Атырау

Трагедия произошла 18 мая в микрорайоне Жулдыз в городе Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, во время рытья траншеи на территории частного дома грунтом засыпало двух людей – сына хозяина 23 лет и его родственника 32 лет.

Несчастный случай произошел, когда мужчины спустились в яму глубиной полтора метра, которую выкопали экскаватором.

Ведется расследование. Иная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.