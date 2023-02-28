"Дворы завалены мусором": акимат Рудного обещает навести порядок до конца года

Фото жительницы Рудного

В Рудном планируют до конца этого года полностью обновить контейнерные площадки для ТБО. Навести порядок в "мусорных делах" города руководство региона подтолкнула подрядная организация, занимающаяся вывозом ТБО, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

ТОО "Рудный - Ажар - 2006" обслуживало 60 контейнерных площадок, а это почти половина города, на протяжении нескольких лет. Однако в конце прошлого года подрядчик объявил о том, что больше не будет обслуживать 14 площадок и, прихватив с собой контейнеры, сдержал свое обещание.

Тогда рудничане были вынуждены складировать отходы прямо на улице рядом с домами. В итоге в нескольких кварталах образовались собственные мусорные полигоны, фото и видео которых облетели весь Казахстан.

"Нам пришлось в экстренном порядке заключать меморандум с новой компанией. Понадобилось немало времени, чтобы очистить от накопившегося мусора стоянки, обустроить их и установить новые контейнеры. В общей сложности было закуплено 385 новых евроконтейнеров на 20 млн тенге для 60 стоянок. В начале этого года ТОО "L-Traiding" выиграло конкурс госзакупок на обслуживание этих 60 стоянок. При этом у рудничан возникло множество вопросов по поводу оплаты за вывоз мусора. С новой компанией заключать договоры не требуется, поскольку действует публичный договор, который вступил в силу с 1 февраля 2023 года. А чтобы не было двойного начисления, рудничанам нужно расторгнуть договоры с прежним подрядчиком - ТОО "Рудный - Ажар - 2006", - пояснил заместитель акима Рудного Азамат Искаков.

В этом году акимат Рудного намерен завершить работу по благоустройству мусорных стоянок. Привести в порядок осталось 72 площадки.

Также планируется заасфальтировать подъездные пути, установить ограждение и новые контейнеры. В общей сложности на это понадобится около 20 млн тенге.

Напомним, в январе в редакцию Kazpravda.kz обратились жители города Рудный. По их словам, дворы почти год завалены мусором, и в городе полная антисанитария.

Также, по словам горожан, им не произвели ни одного перерасчёта за неоказанную услугу.

Валентина Мелехова