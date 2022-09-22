Двойное ДТП на угнанном авто совершил пьяный мужчина в Астане

На канал "102" поступило сообщение от жительницы Астаны о том, что возле подъезда жилого дома по проспекту Б.Момышулы угнали автомашину Mercedes-Benz G 500, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Звонившая пояснила, что завела авто, оставив двери незапертыми, и отлучилась. Вернувшись, обнаружила пропажу и сообщила в полицию.

На поиски и задержание угонщика был ориентирован личный состав полиции. В ходе изучения камер видеонаблюдения было установлено, что во дворе дома сидел мужчина и наблюдал за женщиной, которая завела машину и зашла обратно домой. Воспользовавшись моментом, он сел за руль и допустил столкновение с авто Land Cruiser 200 и скрылся.

Также было зафиксировано ДТП с участием угнанного автотранспорта с автомашиной Lexus на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Байтурсынова.

Сотрудниками полиции угонщик был задержан. По результатам освидетельствования 34-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств, согласно части 3 статьи 608 КРКобАП в отношении задержанного возбуждено административное производство. Начато досудебное расследование по статье 200 УК РК "Угон".