скрин видео
Происшествия
Двойное ДТП на угнанном авто совершил пьяный мужчина в Астане

На канал "102" поступило сообщение от жительницы Астаны о том, что возле подъезда жилого дома по проспекту Б.Момышулы угнали автомашину Mercedes-Benz G 500, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Звонившая пояснила, что завела авто, оставив двери незапертыми, и отлучилась. Вернувшись, обнаружила пропажу и сообщила в полицию.

На поиски и задержание угонщика был ориентирован личный состав полиции. В ходе изучения камер видеонаблюдения было установлено, что во дворе дома сидел мужчина и наблюдал за женщиной, которая завела машину и зашла обратно домой. Воспользовавшись моментом, он сел за руль и допустил столкновение с авто Land Cruiser 200 и скрылся.

Также было зафиксировано ДТП с участием угнанного автотранспорта с автомашиной Lexus на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Байтурсынова.

Сотрудниками полиции угонщик был задержан. По результатам освидетельствования 34-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств, согласно части 3 статьи 608 КРКобАП в отношении задержанного возбуждено административное производство. Начато досудебное расследование по статье 200 УК РК "Угон".

 

Популярное

Все
Таких площадок нам не нужно!
Мир становится хрупким
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Повержен лидер Востока
Указ Президента Республики Казахстан
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Идеалы современной эпохи
Что думает о предстоящих выборах поэт?
Богаты луком и томатами
Символ благополучия и процветания
В историю распахнутая дверь
Время решительных действий
По новым правилам
С точностью до зернышка
Жизнь спортивная кипит
С песней по стране
Мудрость святого Бекасыла
Сырец в цене
Поединки с чемпионами Европы
Дыхание огня
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Указ Президента Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Любовь к языку как путеводитель
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Когда дадут отопление в Нур-Султане
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Инновационный путь Школы 21 века
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Происшествия
Парень бросился под колеса автомобиля в Кокшетау
Происшествия
Ученик на спор "заминировал" школу в Павлодаре
Происшествия
11-летняя девочка совершила суицид в Алматинской области
Происшествия
Мошенники покупали данные казахстанцев в Интернете и крали …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]