Двух казахстанцев осудили за пропаганду терроризма

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Сотрудники КНБ пресекли создание террористической группы в Каскелене

Фото: скриншот видео КНБ

По решению городского суда за пропаганду терроризма и незаконное хранение огнестрельного оружия был признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы один из жителей Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz 

В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть. При обыске у него обнаружены 2 автомата, 8 пистолетов, 8 ружей, 3 обреза, 6 раций с гарнитурой скрытого ношения, 3 дымовые шашки, 1 светошумовая граната и 581 патрон.

Также по материалам КНБ решением суда Алматинской области за пропаганду терроризма и вербовку лиц для организации террористической деятельности к 9 годам лишения свободы осужден один из жителей Каскелена.

Фигурант планировал создать террористическую группу в интересах совершения терактов в Казахстане. С этой целью насаждал идеологию терроризма другим верующим и пытался их вербовать.

«Всего с начала года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осудили 34 лица, в том числе 2 иностранных гражданина. Они признаны виновными в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни, вербовке, создании и участии в деятельности террористических, экстремистских групп и организаций», – проинформировали в комитете.

Там же добавили, что в отношении еще 23 человек расследование продолжается.

 

#суд #КНБ #терроризм #пропаганда

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