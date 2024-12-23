Двух казахстанцев осудили за терроризм в Сирии

Завершены судебные процессы по расследованным КНБ уголовным делам в отношении двух граждан Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Согласно материалам расследования, двое граждан в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии.

В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций они были обнаружены за рубежом и доставлены на родину и арестованы.

Один из них, житель Туркестанской области, признан виновным в участии в деятельности террористической группы (статья 257 УК РК «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности»).

Второй из них житель Атырау, который осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом (статья 260 УК РК «Прохождение террористической или экстремистской подготовки»).