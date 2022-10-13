Студенты колледжа повесились в Шымкенте

Двоих студентов политехнического колледжа Шымкента нашли повешенными в одно время. Еще один учащийся погиб в ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Странная череда смертей студентов произошла в политехническом колледже. Спустя 12 дней после первого звонка в микрорайоне Достык в гараже нашли труп 17-летнего студента. Парень обучался на втором курсе политехнического колледжа.

15 сентября свести счеты с жизнью в сарае решился еще один студент 3 курса политеха. Эту информацию подтвердили в департаменте полиции Шымкента. Также здесь сообщили об ещё одной трагедии – гибели студента в ДТП.

По странному стечению обстоятельств все трое погибших учились на одном и том же факультете политехнического колледжа.

В данное время полиция выясняет обстоятельства происшествий. В двух случаях возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

По данным прокуратуры и департамента полиции Шымкента, только в сентябре в Шымкенте зарегистрировано 4 факта суицида среди несовершеннолетних.