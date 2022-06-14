Происшествия
Двухлетний ребёнок погиб, упав в уличный туалет в Акмолинской области

В Акмолинской области двухлетний мальчик погиб, упав в уличный туалет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сегодня, 14 июня, около 11.30 часов дня в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение жительницы одного из сел о том, что 2-летний сын, находясь во дворе частного жилого дома, по неосторожности упал в канализационный септик", - говорится в информации.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы ОЧС, скорой медицинской помощи.

"Было установлено, что ребенок скончался на месте происшествия, не приходя в сознание", - сообщили спасатели.


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