Происшествия
Двухлетний ребёнок погиб, упав в уличный туалет в Акмолинской области
В Акмолинской области двухлетний мальчик погиб, упав в уличный туалет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Сегодня, 14 июня, около 11.30 часов дня в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение жительницы одного из сел о том, что 2-летний сын, находясь во дворе частного жилого дома, по неосторожности упал в канализационный септик", - говорится в информации.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы ОЧС, скорой медицинской помощи.
"Было установлено, что ребенок скончался на месте происшествия, не приходя в сознание", - сообщили спасатели.