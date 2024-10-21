Двукратный олимпийский чемпион встретился с гвардейцами

Казахстанский пауэрлифтер, двукратный чемпион Параолимпийских игр Давид Дегтярев встретился с военнослужащими воинской части 6697 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан
Во встрече приняли участие около 250 бойцов войск правопорядка, которым удалось пообщаться со знаменитым спортсменом.
Давид Дегтярев занимается спортом с 2016 года. В рамках встречи известный спортсмен отметил, что достижение поставленных целей возможно только благодаря упорному труду. Также руководство воинской части показало гостью казармы и столовую солдат.
— Эта встреча для меня особенная. Потому что я очень сильно уважаею людей, которые выполняют свой долг перед Родиной и честно служат нашей стране. Не будет преувеличением если скажу, что цель военнослужащих такая же, как у меня. Потому что мы служим в интересах страны! - сказал чемпион.
В рамках встречи спортсмен беседовал с военнослужащими, делясь мыслями о патриотизме, гражданском долге, и поднятии боевого духа. Завершилась встреча памятным фотографированием.
Давид Дегтярев является обладателем золотой медали Параолимпийских игр в Токио в 2020 году и Париже в 2024 году. Также Давид Мамиевич является кавалером ордена "Барыс".