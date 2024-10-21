Двукратный олимпийский чемпион встретился с гвардейцами

Фото: пресс-служба регионального командования «Орталық» Национальной гвардии МВД РК

Во встрече приняли участие около 250 бойцов войск правопорядка, которым удалось пообщаться со знаменитым спортсменом.

Давид Дегтярев занимается спортом с 2016 года. В рамках встречи известный спортсмен отметил, что достижение поставленных целей возможно только благодаря упорному труду. Также руководство воинской части показало гостью казармы и столовую солдат.

— Эта встреча для меня особенная. Потому что я очень сильно уважаею людей, которые выполняют свой долг перед Родиной и честно служат нашей стране. Не будет преувеличением если скажу, что цель военнослужащих такая же, как у меня. Потому что мы служим в интересах страны! - сказал чемпион.

В рамках встречи спортсмен беседовал с военнослужащими, делясь мыслями о патриотизме, гражданском долге, и поднятии боевого духа. Завершилась встреча памятным фотографированием.

Давид Дегтярев является обладателем золотой медали Параолимпийских игр в Токио в 2020 году и Париже в 2024 году. Также Давид Мамиевич является кавалером ордена "Барыс".