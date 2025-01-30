Двум казахстанским музеям присвоен статус «Национальный»
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Президент подписал указ о присвоении статуса «Национальный» двум музеям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Присвоить статус «Национальный» республиканским государственным казенным предприятиям «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» и «Центральный государственный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан», - говорится в официальном документе.
Правительству поручено принять меры, вытекающие из настоящего указа.
Указ вводится в действие со дня его подписания.