Двусторонняя встреча военных Казахстана и Таджикистана прошла в Астане

Свежий выпуск
49
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Военная делегация внутренних войск Министерства внутренних дел Таджикистана во главе с Командующим внутренними войсками МВД Таджикистана генерал-майором Сухробом Рауфзада прибыла в столицу Казахстана для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Церемония встречи официальной делегации дружественного государства состоялась с участием роты Почетного караула.  

Заместитель министра внутренних дел Казахстана – главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Еркин Ботаканов тепло поприветствовал почетных гостей и ознакомил со служебно-боевой деятельностью и выполняемыми задачами войск правопорядка Казахстана.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Национальной гвардией РК и внутренними войсками МВД Таджикистана в правоохранительной и образовательной сферах, а также наметили дальнейшие перспективы взаимодействия, в том числе подписание меморандума между ведомствами.

«Хотелось бы поблагодарить высоких гостей, что прибыли в Казахстан по случаю выпуска молодых офицеров нашей академии. В этом году выпускаются 10 лейтенантов из Таджикистана. В целом отмечу, что выпускники Академии Национальной гвардии РК востребованы. Например, в этом году 5 лейтенантов перешли в распоряжение начальника Службы государственной охраны, трое – в распоряжение министра по чрезвычайным ситуациям РК и 13 молодых офицеров, прошедших определенные требования, были направлены в подразделения специального назначения органов внутренних дел Казахстана», – подчеркнул главнокомандующий Нацгвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Во время встречи генерал-майор Сухроб Рауфзада высказал слова признательности за теплый прием и в свою очередь официально пригласил Главное командование Национальной гвардии Казахстана в Таджикистан.

«Выражаю благодарность руководству Национальной гвардии РК во главе с главнокомандующим генерал-лейтенантом Еркином Советбековичем Ботакановым за предоставленную возможность посетить Казахстан с рабочим визитом.

Согласно межгосударственным соглашениям наши курсанты обучаются в Академии Нацгвардии Республики Казахстан и ежегодно c 2013 года пополняют ряды внутренних войск МВД Таджикистана. Отмечу, что командирское звено ротного состава практически полностью состоит из выпускников Петропавловского военного вуза. Есть уже и те, кто несет службу на должностях заместителей командиров полков», – отметил Сухроб Рауфзада.

Затем военным коллегам из соседнего государства продемонстрировали работу Центра управления войсками. После почетные гости посадили дерево на аллее перед фасадом главного командования.

Рабочий визит делегации продолжился в воинской части 5573, где гостей ознакомили со служебно-боевой деятельностью столичной оперативной бригады и инфраструктурой военного городка в жилом массиве «Уркер».

А 17 июня делегация из Таджикистана приняла участие в выпуске молодых офицеров Академии Национальной гвардии РК, который состоится на главной площади города Петропавловска.

#военнослужащие #МВД #Образование #Таджикистан #международное сотрудничество #Нацгвардия

Популярное

Все
Казахстанская анимационная лента «Бесік жыры» признана лучшей на фестивале Roshani International Film Festival 2023 (Индия)
Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
Говорили открыто и откровенно
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Сохранять единство и идти вперед
Базовые ценности
Нужны эксперты и аналитики
Зараза
Казахстан – Германия: новый этап устойчивого партнерства
Подарить дорогу ввысь
Указ Президента Республики Казахстан
Защищают небо на земле
Заслон – наркотикам, эффективность – судам
Крокодилы, бегемоты…
Касым-Жомарт Токаев: Мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации
Кино со смыслом
В интересах населения
Указы Главы государства
Бросовый АПК?
Злоумышленник обезврежен
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Любого, кто протягивает руку помощи нуждающемуся, можно назвать волонтером
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
Экс-главу отдела образования Талдыкоргана нашли мертвой
БАКАД запустили в Алматинской области
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
Пожарная машина из Караганды сгорела в Семее
На Республиканском форуме государственных обвинителей, который прошел недавно в стенах Генеральной прокуратуры, в очередной раз был поднят вопрос равноправия адвокатов и прокуроров
Видео с заготовками для розжига деревьев в лесу не имеет отношения к области Абай – акимат
Институт суда присяжных расширяет подсудность: все больше категорий уголовных дел рассматриваются судом с участием народных представителей
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Сенаторы почтили память погибших в Абайской области минутой молчания
Ситуация с пожаром в Абайской области на 12 июня
Скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии в связи с кончиной Сильвио Берлускони
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области

Читайте также

О структуре бюджетной политики
Из солдат в студенты
Прошли на тренинге – избежали в жизни
В интересах населения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]