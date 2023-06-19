Двусторонняя встреча военных Казахстана и Таджикистана прошла в Астане

Военная делегация внутренних войск Министерства внутренних дел Таджикистана во главе с Командующим внутренними войсками МВД Таджикистана генерал-майором Сухробом Рауфзада прибыла в столицу Казахстана для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Церемония встречи официальной делегации дружественного государства состоялась с участием роты Почетного караула.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана – главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Еркин Ботаканов тепло поприветствовал почетных гостей и ознакомил со служебно-боевой деятельностью и выполняемыми задачами войск правопорядка Казахстана.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Национальной гвардией РК и внутренними войсками МВД Таджикистана в правоохранительной и образовательной сферах, а также наметили дальнейшие перспективы взаимодействия, в том числе подписание меморандума между ведомствами.

«Хотелось бы поблагодарить высоких гостей, что прибыли в Казахстан по случаю выпуска молодых офицеров нашей академии. В этом году выпускаются 10 лейтенантов из Таджикистана. В целом отмечу, что выпускники Академии Национальной гвардии РК востребованы. Например, в этом году 5 лейтенантов перешли в распоряжение начальника Службы государственной охраны, трое – в распоряжение министра по чрезвычайным ситуациям РК и 13 молодых офицеров, прошедших определенные требования, были направлены в подразделения специального назначения органов внутренних дел Казахстана», – подчеркнул главнокомандующий Нацгвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Во время встречи генерал-майор Сухроб Рауфзада высказал слова признательности за теплый прием и в свою очередь официально пригласил Главное командование Национальной гвардии Казахстана в Таджикистан.

«Выражаю благодарность руководству Национальной гвардии РК во главе с главнокомандующим генерал-лейтенантом Еркином Советбековичем Ботакановым за предоставленную возможность посетить Казахстан с рабочим визитом.

Согласно межгосударственным соглашениям наши курсанты обучаются в Академии Нацгвардии Республики Казахстан и ежегодно c 2013 года пополняют ряды внутренних войск МВД Таджикистана. Отмечу, что командирское звено ротного состава практически полностью состоит из выпускников Петропавловского военного вуза. Есть уже и те, кто несет службу на должностях заместителей командиров полков», – отметил Сухроб Рауфзада.

Затем военным коллегам из соседнего государства продемонстрировали работу Центра управления войсками. После почетные гости посадили дерево на аллее перед фасадом главного командования.

Рабочий визит делегации продолжился в воинской части 5573, где гостей ознакомили со служебно-боевой деятельностью столичной оперативной бригады и инфраструктурой военного городка в жилом массиве «Уркер».

А 17 июня делегация из Таджикистана приняла участие в выпуске молодых офицеров Академии Национальной гвардии РК, который состоится на главной площади города Петропавловска.