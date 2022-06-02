Джада Пинкетт-Смит впервые прокомментировала скандал на “Оскаре”

Супруга Уилла Смита впервые прокомментировала связанный с актером скандал на “Оскаре”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

50-летняя американская артистка, супруга 53-летнего актера Уилла Смита Джада впервые прокомментировала скандал на «Оскаре». Об этом сообщает People.

Артистка Джада Пинкетт-Смит выразила надежду на то, что ее муж сможет помириться с комиком Крисом Роком, которого он ударил по лицу на кинопремии из-за шутки о его жене.

“Насчет вечера "Оскара". Я очень надеюсь, что у этих двух умных, способных мужчин будет возможность исцелиться, обсудить этот инцидент и примириться”, — призналась актриса.

Звезда подчеркнула, что в связи с ситуацией в мире людям необходима поддержка друг друга: “С сегодняшним состоянием мира мы нуждаемся в них обоих и, на самом деле, нуждаемся друг в друге больше, чем когда-либо”.

В конце марта во время церемонии вручения премии “Оскар” ведущий Крис Рок неудачно пошутил про супругу оскароносного актера Уилла Смита. Стендапер отметил “удивительную, очень короткую прическу” супруги Смита, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины “Солдат Джейн”. После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После инцидента Уилл Смит покинул Киноакадемию США, а Крис Рок отказался бесплатно комментировать скандал на церемонии.