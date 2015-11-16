Джаксыбеков реорганизовал ряд госучреждений акимата

Политика
Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков сократил до тридцати, в том числе путем разделения и присоединения с передачей функций, ряд государственных учреждений – структурных подразделений акимата, передает Kazpravda.kz.
В частности, Управление земельных отношений объединено с земельной инспекцией, Управление занятости – с инспекцией труда. Функции по коммунальному имуществу переданы Управлению госзакупок.
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог разделено на два: одно управление будет заниматься строительством дорог, другое – регулированием транспортных потоков.
На базе Управления СЭЗ "Астана – новый город" создано Управление по инвестициям и развитию. Ему также переданы функции в сфере туризма.
Прежние руководители в основном переназначены в новые управления. Руководителем вновь созданного Управления пассажирского транспорта назначен Едил Сулейменов, работавший заместителем руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
В частности, Управление земельных отношений объединено с земельной инспекцией, Управление занятости – с инспекцией труда. Функции по коммунальному имуществу переданы Управлению госзакупок.
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог разделено на два: одно управление будет заниматься строительством дорог, другое – регулированием транспортных потоков.
На базе Управления СЭЗ "Астана – новый город" создано Управление по инвестициям и развитию. Ему также переданы функции в сфере туризма.
Прежние руководители в основном переназначены в новые управления. Руководителем вновь созданного Управления пассажирского транспорта назначен Едил Сулейменов, работавший заместителем руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.