Дзюдоист Санжар Ерланулы стал победителем ЧМ среди кадетов

Он провёл четыре схватки, в каждой из которых уверенно побеждал соперников, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Представитель команды Казахстана по дзюдо Санжар Еруланулы одержал победу на чемпионате мира среди кадетов в Лиме (Перу).

Он завоевал титул чемпиона в весовой категории до 90 килограммов.

В решающей схватке Санжар досрочно победил украинца Дмитро Лебида.

Санжар, занимающий 5-е место в мировом рейтинге, начал своё выступление на турнире со второго круга. Он провёл четыре схватки, в каждой из которых уверенно побеждал соперников.