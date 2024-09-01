Дзюдоист Санжар Ерланулы стал победителем ЧМ среди кадетов
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Он провёл четыре схватки, в каждой из которых уверенно побеждал соперников, передает Kazpravda.kz
Представитель команды Казахстана по дзюдо Санжар Еруланулы одержал победу на чемпионате мира среди кадетов в Лиме (Перу).
Он завоевал титул чемпиона в весовой категории до 90 килограммов.
В решающей схватке Санжар досрочно победил украинца Дмитро Лебида.
Санжар, занимающий 5-е место в мировом рейтинге, начал своё выступление на турнире со второго круга. Он провёл четыре схватки, в каждой из которых уверенно побеждал соперников.