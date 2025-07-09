На очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), прошедшем в онлайн-формате, был принят ряд важных решений

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстанскую делегацию возглавил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Приняты решения о введении маркировки для красной и черной икры, моторных масел, антисептиков и велосипедов. При этом страны ЕАЭС самостоятельно определяют сроки и порядок внедрения маркировки по каждому виду продукции.

Следует отметить, что в Казахстане введение маркировки моторных масел запланировано на сентябрь этого года.

Решением Совета ЕЭК внесены изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС. Они касаются установления специальных условий к происхождению саженцев, подвоев, черенков и плодов яблони (Malus spp.) и груши (Pyrus spp.), поставляемых из зон, свободных от возбудителя антракноза земляники (Colletotrichum acutatum).

Также обновлены Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий. Изменения связаны с принятием в 2024 году новой редакции правил проведения клинических и лабораторных испытаний. Они позволят сократить временные и трудовые затраты на регистрацию и экспертизу продукции.

Принято решение о создании новой евразийской технологической платформы по развитию промышленной робототехники. Ее цель – стимулировать инновационное сотрудничество между странами ЕАЭС в сфере разработки и внедрения промышленных роботов, а также формирования перспективных коммерческих технологий. В рамках платформы будет разработана межгосударственная программа развития робототехники. От Казахстана в этой работе примет участие ОЮЛ «Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники».

Также были рассмотрены вопросы в сфере энергетики, транспорта, внешней торговли, конкуренции и технического регулирования.