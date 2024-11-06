ЕБРР планирует выделить более 2 млрд евро на реализацию инфраструктурных проектов в Казахстане

В ходе двухдневного визита в Казахстан президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо встретилась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и приняла участие в 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz

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Во время встречи госпожа Рено-Бассо положительно высказалась об инициативах правительства по улучшению инвестиционного климата в Казахстане и ускорению экономических реформ с целью удвоения ВВП к 2029 году.

Была подчеркнута важность национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов Казахстана, в который ЕБРР готов инвестировать не менее 2 миллиардов евро в течение следующих 5 лет. Реализация такого амбициозного плана потребует привлечения финансирования как из государственных, так и из частных источников, по линии международных банков развития и применения модели государственно-частного партнёрства (ГЧП).

ЕБРР продолжает оказывать поддержку правительству Казахстана в вопросе декарбонизации экономики, внося вклад в реализацию соответствующей долгосрочной стратегии, и является крупнейшим инвестором в секторе возобновляемых источников энергии.

Президент ЕБРР отметила важность дальнейших инвестиций в национальную сетевую инфраструктуру для интеграции новых мощностей возобновляемых источников энергии и сообщила, что Банк работает с Казахстанской компанией по управлению электрическими сетями (АО «KEGOC») по реализации проекта «Присоединение Западной зоны».

Банк положительно оценил правила закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» и их транспарентность, что позволило их применить для проекта с АО «KEGOC». ЕБРР продолжит тесное сотрудничество с группой компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» по реализации стратегических инвестиционных проектов и по дальнейшей гармонизации ее практик закупок товаров и услуг с соответствующими правилами Банка и лучшим мировым опытом в данной сфере.

Стороны также обсудили перспективы реализации ряда инвестиционных проектов в различных секторах экономики, включая малый и средний бизнес, финансы, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и цифровизации.

В текущем году ЕБРР более чем удвоил свои ежегодные инвестиции в Казахстан, которые по итогам 2024 года могут составить более 650 миллионов евро (более 700 млн. долл. США) в рамках 22 проектов.