Единорог из прошлых эпох Статьи Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Школьники села Кожамжар Актогайского района области не подозревали, что найденная ими несколько лет назад на глубине шести метров на обрывистом берегу Иртыша часть черепа какого-то доисторического животного сделает сенсацию в научном мире. Они просто отнесли находку в школьный музей, где она лежала продолжительное время, пока учитель биологии не обратилась в Павлодаре к специалистам за разъяснениями по поводу загадочного экспоната. Так останки древнего носорога-элас­мотерия, сибирского «единорога», стали объектом внимания ученых Павлодарского государственного педагогического института и Томского государственного университета, которые проводили в регионе совместные изыскания.



Как рассказывала палеонтолог, старший преподаватель кафедры биологии ПГПИ Валентина Алиясова, носорог жил преимущественно в высокотравных степях, на лугах, питался корнями растений. Древний обитатель территории павлодарского Прииртышья был одним из самых крупных представителей наземной фауны своего времени. Достаточно сказать, что его рог достигал внушительного размера – до полутора метров. По словам ученой, прежде в регионе находили лишь три зуба и «осколок» нижней челюсти эласмотерия. И теперь, когда обнаружена большая затылочная часть черепа, можно будет выполнить реконструкцию головы.



Но прежде, по словам доцента Томского госуниверситета Андрея Шпанского, фрагмент черепа Elasmotherium sibiricum был отправлен в лабораторию университета Белфаста на радиоуглеродный анализ. Ранее считалось, что эласмотерий вымер примерно 350 тыс. лет назад. Однако исследование показало (его результаты были опубликованы в журнале American Journal of Applied Sciences), что черепу всего 26 тыс. лет.



То есть «единороги» довольно долго обитали в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, где расположено павлодарское Прииртышье, и могли встречаться с древним человеком. Поэтому специалисты говорят, что наскальные рисунки первобытных художников, изображавших странных животных с одним огромным рогом, отнюдь не фантазия.

…С наступлением тепла казахстанские и российские ученые намерены продолжить исследования в окрестностях села Кожамжар. Палеонтологи называют эти места очень перспективными в плане поис­ка останков животных в прибрежной зоне Иртыша.

