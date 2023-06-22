Единую логистическую компанию создают Казахстан, Азербайджан и Грузия

Главными задачами компании будут грузоперевозки между Китаем и Европой, объединение тарифов, обработка всех грузов на ТМТМ, максимальное упрощение всех процессов.

Фото пресс-службы Правительства РК

По итогам переговоров глав правительств Казахстана и Азербайджана стороны подписали 10 документов об укреплении сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в области цифровизации и других отраслях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, одним из них стало соглашение об увеличении количества разрешенных авиарейсов между странами.

По его словам, ранее авиакомпаниям можно было совершать не более 32 рейсов в неделю. Теперь же этот лимит расширен до 42 рейсов.

Кроме того, одним из важнейших документов является соглашение о создании объединенной логистической компании для дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня его подписали Казахстан и Азербайджан, а подписание договора еще одной участвующей стороной — Грузией — ожидается в ближайшее время.

«Единая компания создается между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Она будет заниматься объединением тарифов и обработкой всех грузов на ТМТМ. Главной задачей компании будет осуществление грузоперевозок между Китаем и Европой. Максимальное упрощение всех процессов. Ранее срок доставки грузов по маршруту составлял 53 дня, сегодня он сокращен до 18-23 дней. Деятельность новой компании позволит сократить срок доставки до 18 гарантированных дней в текущем году, а далее до 10-15 дней», — сказал министр.

По его словам, документ касается максимальной оцифровки данного транспортного коридора, а именно проходящего по нему грузопотока. Для реализации этой инициативы планируется привлечение крупных международных инвесторов.