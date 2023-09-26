Эффект умелого управления

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» было создано в 1998 году, когда город переживал коммунальный коллапс. Сутками, а то и неделями горожане сидели без электроэнергии, газа и тепла. Разве что вода текла из крана более-менее регулярно. Но проблем на тот момент накопилось столько, что обеспечивать бесперебойную подачу живительной влаги тоже с каждым днем становилось все сложнее.

– Старые, изношенные трубы, высокая аварийность, отсутствие нового оборудования оборачивались большими потерями, доходившими до 42%, – рассказывает генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман. – В автопарке было два старых экскаватора и 15 машин для аварийно-восстановительных служб.

В среднем вода поставлялась на тот момент по 18 часов в сутки. Из-за частых аварий и утечек в системе не хватало давления, живительную влагу местами не могли подать выше третьего этажа. При этом работали все имеющиеся водозаборы, но ресурса все равно не хватало.

Анализ ситуации показал, что водопотребление на одного горожанина в среднем доходило до 456 литров в сутки. Это очень много. Люди не привыкли экономить, драгоценный ресурс зачастую использовался не по назначению. Для жителей было привычным открыть в летнее время кран, чтобы текущая из него холодная вода освежала воздух в отдельно взятой квартире.

Стало ясно, что бороться с подобным расточительством можно только наладив учет. Внедрение индивидуальных приборов учета воды стало одним из первых стратегических шагов руководства предприятия.

Как и всякое новое дело, установка водомерных счетчиков вы­звала неприятие значительной части горожан. Люди не понимали, почему в других городах такого нет, а в Шымкенте потребителям навязывают учет.

В течение нескольких лет Шымкент стал первым в Казахстане городом, в котором 100% потребителей услуг водоснабжения оказались обеспечены индивидуальными водомерами. Это заставило людей экономить. Нецелевое использование ценного ресурса сократилось, а суточное потреб­ление на человека снизилось до 125 литров. Население научилось ценить и экономить питьевую воду.

В масштабах города это дало колоссальную экономию. Достаточно сказать, что три из пяти водозаборов, снабжающих город питьевой водой, стало возможным перевести в резерв. И это при том, что население увеличилось с 400 тыс. до более миллиона человек.

Параллельно шла замена старых стальных труб, давно отслуживших свой век, на пластиковые – более долговечные. Снижалась аварийность на водопроводных сетях, потери воды сократились до 17%. Для сравнения: средний показатель по потерям воды в странах СНГ сегодня превышает 30%.

Для обновления водопроводных и канализационных сетей, при­обретения нового оборудования и техники, модернизации производственных мощностей требовались значительные инвестиции.

В 2009 году предприятие заключило кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития, получив первый транш.

С ЕБРР шымкентский водоканал сотрудничает уже 14 лет. В прошлом году заключен уже шестой по счету кредитный договор. Средства займа пойдут на расширение комплекса канализационно-очистных сооружений и другие важные работы.

В общей сложности итогом сотрудничества с ЕБРР стало получение кредитных средств на сумму 18,7 млрд тенге, из которых уже освоено 15,4 млрд. Все условия кредитного договора предприятием перед банком выполняются своевременно и качественно.

На сегодняшний день ЕБРР возвращено 13,2 млрд тенге. Полученные инвестиционные средства позволили произвести значительную модернизацию. На водозаборных сооружениях установили новое насосное оборудование. Если прежде для проведения постоянного ремонта насосов требовалась работа целого цеха, то установка оборудования европейских образцов избавила предприятие от такой необходимости. К тому же энергетические затраты на добычу одного кубометра воды уменьшились с 0,87 КВт до 0,06 КВт.

Модернизации дождалась и станция водоподготовки. Новая технология позволила избавиться от опасного в эксплуатации жидкого хлора. Для обеззараживания питьевой воды стала применяться таблетированная соль, которая в процессе электролитической диссоциации образует тот же свободный хлор, но безопасный.

Кстати, вопросу качества и безо­пасности питьевой воды здесь уделяется очень большое внимание. Аттестованная испытательная лаборатория предприятия ежедневно осуществляет забор проб для проверки со специальных контрольных точек. Общее количество проб, взятых за год, доходит до 70 тыс.

Для оптимизации режима работы на сетях водоснабжения стали устанавливаться регуляторы и датчики давления, электрические задвижки и другое оборудование, которое позволяет дистанционно управлять давлением воды в системе. Это дало возможность снизить аварийность на трубопроводах, а значит, и затраты на ремонт.

Благодаря инвестиционным программам предприятия ежегодно проводится реконструкция и замена старых сетей, что благоприятно отражается на качестве предоставляемых услуг.

В 2017 году в Шымкенте завершилась модернизация городского комплекса канализационно-очистных сооружений. Сейчас весь цикл очистки оцифрован и отслеживается операторами.

Еще одним важным результатом модернизации комплекса стало строительство и ввод в экс­плуатацию установки биогаза, позволяющей перерабатывать активный осадок и получать из него метан. А уже с его помощью вырабатывается тепловая и электрическая энергия, идущая на нужды очистных сооружений (КОС), которые потребляют довольно много энергии. Таким образом покрывается от 50 до 60% собственных затрат в электричестве и 100% тепловых затрат.

Это единственная действующая установка биогаза в Центральной Азии. Шымкент стремительно расширяется, растет количество населения, и комплекс очистных сооружений требует увеличения мощности. Для решения этой стратегической задачи в начале 2023 года началось расширение КОС на 50 тыс. кубометров бытовых очищенных стоков в сутки.

Еще одна важная стратегическая задача, стоящая перед руководством предприятия, касается снижения степени изношенности сетей водоснабжения и канализации. По подсчетам ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», для достижения указанного в Послании Президента РК уровня снижения изношенности сетей на 15% в Шымкенте потребуется реконструкция и замена 331 километра водопроводных и 75,6 километра канализационных труб. Естественно, потребуются значительные затраты, и без помощи государства здесь никак не обойтись.

Водоканал служит образцом в плане цифровизации. Сейчас в стадии исполнения очередной этап – автоматизация сбора показаний индивидуальных приборов учета с помощью системы дистанционной передачи данных NB-Iot, что поможет производить быстрые и точные расчеты без поправки на человеческий фактор.

Огромное внимание уделяется обратной связи с потребителями. Помимо традиционных телефонных каналов Центральной диспетчерской службы активно работают аккаунты предприятия в социальных сетях, электронная почта и мессенджеры. Абоненты могут оперативно получать ответы на все вопросы, связанные с деятельностью предприятия.

Одним из важных шагов в этом направлении стало создание «виртуального ассистента» в мессенджере Telegram. В чат-боте абонент может получить электронную квитанцию, узнать состояние своего баланса, произвести онлайн оплату. Около 80% потребителей услуг водоснабжения и водоотведения Шымкента уже оценили удобство «виртуального ассистента».

Все это вместе взятое позволило ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» стать одним из лучших предприя­тий в сфере водоснабжения и канализации не только в Казахстане, но и в СНГ.