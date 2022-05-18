Эффективность как результат консолидации

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены проблемы развития отечественного животноводства, а также меры по решению актуальных задач автодорожной отрасли.

Мясные парадоксы

Как доложил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, в настоящее время на долю животноводства приходится около 42,1% валовой продукции, производимой в АПК. В структуре экспорта доля животноводческой продукции составляет 4%.

По мнению главы МСХ, на сегодня отечественное животноводство в целом характеризуется относительной стабильностью развития, о чем свидетельствуют устойчивые темпы роста поголовья скота и птицы, повышения продуктивности и объемов производства.

– Отрасль стала инвестиционно привлекательной. Только за прошлый год в животноводстве было реализовано 53 инвестиционных проекта на общую сумму около 70 миллиардов тенге. В рамках задач по импортозамещению в 2021-м введено в эксплуа­тацию 35 молочно-товарных ферм мощностью 57 тысяч тонн молока. Тем не менее, несмотря на создаваемые условия, темпы развития животноводческой отрасли в целом оставляют желать лучшего, – отметил министр.

По мясу птицы, мясной и молочной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке сохраняется зависимость от импорта. И это, как считает глава ведомства, является парадоксом, ведь существующие возможности позволяют стране быть в числе крупнейших мировых экспортеров.

Как показывает анализ, главным сдерживающим фактором ускоренного развития животноводства и повышения его продуктивности выступает недостаточно прочная кормовая база. Несмотря на меры, принимаемые в этом направлении, обеспеченность отрас­ли грубыми кормами составляет 80%, сочными – 40%, концентрированными – 50%.

Общеизвестно, что для стабильного развития животноводства, помимо полной обеспеченности кормами, необходим еще и страховой их запас. Об этом на местах, очевидно, мало задумываются.

Кроме того, как доложил глава МСХ, существуют проблемы в сфере продуктивности пастбищных угодий, состояние которых из года в год ухудшается в результате интенсивного использования без должных мер по их улучшению.

В прошлом году была разработана «дорожная карта» по развитию отрасли кормопроизводства на 2022–2025 годы. Однако на местах все еще нет системной работы по реализации соответствующих мероприятий.

В числе перекосов системы гос­поддержки животноводства министр назвал излишнюю сосредоточенность мер субсидирования на селекционно-племенной работе и высокую коррупциогенность данной сферы. Отсутствие обязательств и мотивации хозяйств по поставке мясного поголовья откормочным площадкам и мясоперерабатывающим предприятиям привели к тому, что последние оказались загруженными лишь наполовину.

– В результате вместо высокотехнологичной системы промышленной переработки продукции животноводства в республике процветает практика подворного откорма и забоя скота с соответствующими потерями добавленной стоимости и налоговых поступлений, а также ухудшениями эпизоо­тической ситуации, – отметил Ербол Карашукеев.

Еще одна проблема – дефицит специалистов. В регионах, помимо ветеринаров, ощущается острая нехватка зоотехников-технологов и селекционеров, в том числе в промышленном птицеводстве. К тому же остается острой проб­лема закрепления молодых специалис­тов на местах.

На сегодня подготовлены предложения по разделению полномочий между ветеринарными службами центральных и местных исполнительных органов, освобож­дению ветслужбы от несвойственных ей функций, наделению дополнительными полномочиями специалистов, а также цифровизации сферы ветеринарии. По всем этим моментам, как доложил министр, будут внесены соответствующие изменения в Закон РК «О ветеринарии».

Для повышения стабильности и устойчивости развития животноводства в рамках мероприятий по совершенствованию механизма субсидирования будут введены обязательные требования для сельхозпроизводителей по наличию мощностей кормопроизводства, а также доли кормовых в севообороте.

В министерстве считают, что господдержка субъектов животноводства, работающих без гарантированной кормовой базы, нецелесообразна. Поэтому будут систематизированы и оптимизированы нынешние многочис­ленные направления субсидирования.

О ситуации с развитием животноводства в регионах доложили акимы Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

Как отметил Алихан Смаилов, животноводство является важнейшим элементом продовольственной безопасности. Из 19 социально значимых продуктов по четырем у Казахстана имеется зависимость от импорта, в том числе по мясу птицы, колбасным изделиям, молоку и молочной продукции.

– Перед нами стоит важнейшая задача – повысить долю отечественного производства данных видов продукции до 100%. Необходимо наращивать проекты глубокой переработки сырья с учетом выхода на внешние рынки, – отметил Премьер.

Алихан Смаилов также напомнил, что для эффективного развития животноводства требуется соответствующая кормовая база. Однако ежегодно в стране производится практически в два раза меньше кормов от зоотехнической нормы. Дефицит ведет к их удорожанию. В этой связи Минсельхозу и акиматам областей необходимо увеличивать посевные площади кормовых культур и модернизировать инфраструктуру отгонных пастбищ. Эти меры должны быть подкреплены финансированием в приоритетном порядке.

Еще одна существенная проблема связана с неполной загруженнос­тью предприятий по переработке животноводческой продукции. В этой связи, как считает глава Правительства, необходимо стимулировать аграриев на создание сети заготовительных организаций, связывающих мелких сельхозпроизводителей с перерабатывающими предприя­тиями.

Минсельхозу поручено проработать меры поддержки развития селекционно-племенной работы в рамках совершенствования системы субсидирования. Кроме того, МСХ совместно с Минобразования и НПП «Атамекен» надлежит подготовить «дорожную карту» по внедрению инноваций в отрасль.

– На сегодня решение актуальных вопросов животноводства может быть результативным лишь при консолидации усилий со стороны госорганов, фермеров, бизнеса, науки и ветеринарии, – подчеркнул Премьер-министр.

Автодорожные акценты качества

Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек­ Ускенбаев, общая протяженность системы автодорог в стране составляет 96 тыс. км. Из них 25 тыс. км – дороги республиканского, 71 тыс. км – областного и районного значения. Меры повышения транзитно-транспорт­ного потенциала реализуются через проекты модернизации 8 транзитных автотранспортных коридоров.

– На сегодня все коридоры функ­ционируют в полной мере. По отдельным участкам ведется реконструкция, направленная на повышение пропускной способнос­ти, – отметил министр.

В связи с приростом транспорт­ных потоков на транзитном коридоре Западная Европа – Западный Китай в период с 2023 по 2030 год планируется поэтапный перевод участка трассы от Кызылорды до границы РФ (Мартук) протяженностью 1 363 км в первую техническую категорию. В эту же категорию в перспективе будет переведен и ряд других участков автодорог, в том числе Нур-Султан – Костанай – граница РФ на Челябинск, Алматы – Караганда.

В текущем году будет завершена реконструкция участка Кандыагаш – Макат – Атырау. По участку Атырау – Уральск протяженностью 487 км на сегодня ведется разработка ПСД для перевода в первую категорию с четырехполосным движением. Строительно-монтажные работы на этом маршруте начнутся уже в текущем году по мере завершения разработки ПСД.

– Сегодня в связи с геополитическим положением в России очень востребован транспортный коридор ТРАСЕКА протяженнос­тью 4 016 километров. Маршрут коридора пролегает по основной части автотрассы Западная Европа – Западный Китай и далее через Актобе и Доссор выходит к морским портам Казахстана. Коридор обеспечивает транзит из Китая и стран Средней Азии через морской порт Актау и Курык на Кавказ и далее в Европу, – отметил глава МИИР.

По его словам, на реализацию проектов автодорожной отрасли из республиканского бюджета выделено около 601 млрд тенге. На эти средства предстоит выполнить работы по строительству, реконструкции и ремонту 11,5 тыс. км автодорог общего пользования. В этом году осуществляются 18 автодорожных проектов протяженностью 4,3 тыс. км, из которых 15 – переходящих и три – новых.

В соответствии с поручениями Главы государства в текущем году планируется начать разработку ТЭО на строительство автодороги Бейнеу – Шалкар – Иргиз. На начало работ на двух участках по проекту Подстепное – Федоровка выделено 6 млрд тенге. На два других участка этой автодороги, как сообщил глава ведомства, планируется привлечение средств в рамках социальных инфраструктурных проектов западного региона «Карачаганак Петролиум Оперейтинг».

В 2022 году на финансирование местных дорог из бюджета ассигновано 367 млрд тенге. За счет выделенных средств всеми видами строительно-монтажных работ охвачено более 4,2 тыс. км местных сетей автодорог.

Для обеспечения безопасности и комфортных условий проезда, а также снижения нагрузки на республиканский бюджет внед­ряется платность на участках, где проведена реконструкция с расширением проезжей части и после проведения дорожно-ремонт­ных работ. Чтобы в дальнейшем перевести автодороги на самосодержание, рассматривается вопрос введения платности (для грузовых автотранспортных средств) на участках автодорог второй категории протяженностью до 2,5 тыс. км после приведения их в нормативное состояние.

В целом, как уточнил министр индустрии, до конца 2025 года согласно приоритетам национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» планируется дополнительно ввести платность на участках автодорог I и II категорий протяженностью 4 тыс. км по мере завершения их реконструкции.

Между тем вопросы качества выполняемых работ и используемых дорожно-строительных материалов остаются по-прежнему актуальными. С начала года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по респуб­ликанской и 52% – по местной сети. При этом выяснилось, что 503 из 3 299 проб дорожно-строительных материалов не соответствуют требуемым нормам. В целом с начала года переустроены работы за счет собственных средств подрядчиков на сумму 51,2 млн тенге.

В целях повышения контроля качества выполняемых работ в рамках разработки проекта закона «О транспорте» будут внесены такие поправки, как солидарная ответственность за качество дорог авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями и другие законодательные изменения. Кроме того, для обеспечения качества дорожного строительства ведется работа по пересмотру более 1 тыс. нормативно-правовых актов с разработкой методики определения рейтинга акимов по качеству дорог.

По словам Каирбека Ускенбаева, в текущем году планируется довес­ти долю дорог республиканской сети в нормативном состоянии до 91%, местной сети – до 85%, протяженность платных участков автодорог – до 4,7 тыс. км.

О мерах, принимаемых регио­нами в дорожной отрасли, доложили также акимы Алматинской, Жамбылской и Атырауской областей.

Подводя итоги рассмотрения данного вопроса, Алихан Смаилов отметил, что за последние годы наблюдается позитивная динамика как по темпам исполнения проектов, так и по повышению качества дорожно-строительных работ. Система платности внедрена на более чем 2 тыс. км автодорог. Тем не менее состояние многих из них, в том числе тех, что переводятся на платную основу, оставляет желать лучшего. По данным Всемирного экономического форума, Казахстан­ занимает 93-е место в мире по качеству дорог.

– Глава государства неоднократно обращал внимание на проблему неудовлетворительного состояния автодорог в стране. Поэтому нелишне напомнить, что каждый аким несет персональную ответственность за состояние дорог в регионе, – сказал Премьер.

Он также отметил, что на качество дорог, сроки ремонта и строительства оказывают свое влияние и проблемы недостатка квалифицированных кадров на местах, низкий уровень использования новых стройматериалов и современных технологий в дорожно-строительной практике.

Профильному ведомству поручено проработать все эти вопросы для определения соответствующих мер по их решению. МИИР совместно с акиматами и АО «НК «КазАвтоЖол» необходимо обеспечить своевременный ввод в экс­плуатацию запланированных объектов и полное освоение выделенных средств.

Министерству энергетики и «Қазақстан темір жолы» для беспрерывной работы по реализации дорожных проектов поручено обеспечить строительные компании необходимым объемом битума и железнодорожными вагонами для доставки инертных материалов.

Акиматам совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» необходимо активизировать работу по развитию придорожного сервиса с предоставлением земельных участков для строительства соответствую­щих объектов.